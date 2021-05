Aschersleben bekommt ein kleines Justizzentrum

Land Sachsen-Anhalt bekennt sich zum Gerichtsstandort und wertet ihn auf. Umzug in einen Neubau in der Innenstadt wird möglich.

Aschersleben - Wo sich heute noch Blech an Blech reiht, wo Autos sich in Parklücken quetschen, könnte schon in absehbarer Zeit ein wichtiges Gebäude den Platz beherrschen: das Amtsgericht Aschersleben.

Der jetzige Parkplatz Vorderbreite/Hinterbreite ist der Wunsch-Standort für die Stadtverwaltung, die grundlegende Vorarbeiten bereits geleistet hat. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich schon länger mit einem Umzug des Amtsgerichtes in die Innenstadt, der Stadtrat hat einem Bebauungsplan bereits zugestimmt, Grundstücksfragen sind geklärt.

Mit einem Kabinettsbeschluss der Landesregierung ist nun klar: Der Gerichtsstandort Aschersleben wird aufgewertet, indem auch das Mahngericht Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, das Grundbuchamt und der Soziale Dienst der Justiz in Aschersleben konzentriert werden. Justizministerin Anne-Marie Keding ist in Begleitung des CDU-Landtagsabgeordneten Detlef Gürth am Montag nach Aschersleben gekommen, um die frohe Kunde zu überbringen. Neben Aschersleben war auch Dessau im Rennen um das Zentrale Mahngericht.

Seit vielen Jahren lebt die Gerichtsbarkeit in Aschersleben mit einer Übergangslösung. In den 90er Jahren zwang der schlechte Zustand des Gerichtsgebäudes zum Umzug an den Stadtrand. Im Theodor-Roemer-Weg arbeitet das Amtsgericht in einem Gebäude des ehemaligen Instituts für Phytopathologie. Mahngericht und Grundbuchamt wurden in Staßfurt untergebracht.

Von Anfang an war klar, so die Ministerin, dass die Lösung nicht auf Dauer angelegt war. Im vergangenen Jahr wurde der Mietvertrag trotzdem um weitere drei Jahre verlängert. Insofern werden die nächsten Schritte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Wie Gürth erklärte, sind eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine europaweite Ausschreibung nun die nächsten Schritte. Ein Baubeginn 2022 werde angestrebt und sei auch realistisch. Wird der Neubau mitten in der Innenstadt errichtet, könnte das „der größte Impuls für die Ascherslebener Innenstadt seit der Laga werden“, so Gürth, der außerdem verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und eine bisher nicht gegebene Anbindung an Bus und Bahn sieht. Rund 70 Mitarbeiter sind es, die dann ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt haben werden.

Anne-Marie Keding würdigte die langjährigen Bemühungen Ascherslebens, die Stadt von außen nach innen zu entwickeln. „Aschersleben war da sehr früh dabei, und der Umzug des Amtsgerichts fügt sich in diese Bemühungen ein.“ Die Landesgartenschau habe gezeigt, „wie es gehen kann.“ Ein funktionaler Bau am Stadtrand wäre sehr viel einfacher umzusetzen, so die Ministerin. Dieses entspreche aber nicht dem Anspruch, auch die Stadtentwicklung im Blick zu haben.

Worte, die Dezernentin Julia Rippich gerne hören dürfte. Die Stadtplanerin sieht nun die Chance, einen „städtebaulichen Missstand“ mitten im Sanierungsgebiet zu beseitigen. „Bisher ist es nicht gelungen, den Bereich aufzuwerten“, sagte sie.

Wie das Gebäude aussehen soll - für solche Überlegungen ist es noch zu früh. „Wir wünschen uns keine Beton- und Pappkartonvariante“ so Gürth. Schließlich sei der Bau ein Aushängeschild für die Justiz und werde für die nächsten Generationen gebaut. Das sieht Keding ähnlich. Und es sei vieles zu bedenken: Das fängt bei einem leistungsfähigen Internet an und hört bei Raumkonzept und Wegebeziehungen nicht auf.

OB Andreas Michelmann kann sich einen Architektenwettbewerb ähnlich dem beim Bau des Bestehornparks vorstellen. Natürlich gehört auch eine ausreichende Zahl von Parkplätzen dazu. Diese sollen unterirdisch eingerichtet werden. Und auch über einen Ersatz der während der Bauzeit wegfallenden Stellplätze wird bereits nachgedacht, versichert Michelmann. (mz)