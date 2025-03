Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Aschersleben

Aschersleben/MZ/kwu - Gleich mehrere Einsätze forderten die Feuerwehr Aschersleben zu Wochenbeginn. Am Montagmittag rückten die Kameraden zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Kuntzestraße aus. Rauch drang aus einem Fenster in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses.