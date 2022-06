An der Ascherslebener Hennestraße soll Gartenland zu Bauland werden

An der Hennestraße in Aschersleben soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben hält an dem Bebauungsplan für das Wohngebiet Hennestraße am Nordhang des Burgberges fest. Der Stadtrat bestätigte einen wiederholten Aufstellungsbeschluss der Verwaltung. Der erste Beschluss war bereits 1994 dazu gefasst worden. Vielleicht könne sich der eine oder andere ja noch an den Aufstellungsbeschluss erinnern, sagte Stadtplanerin Julia Rippich.