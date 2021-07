Am Sonnabend wird aufgeräumt in Aschersleben

Schwerpunkte der Aktion sind der Promenadenring und der Lauf der Eine. Was Helfer zum Treffpunkt am Vormittag mitbringen sollten.

Aschersleben/MZ - Die Aktion „Aschersleben räumt auf“ soll Müll und Zigarettenkippen am Sonnabend den Kampf ansagen. Aufgerufen sind alle in Aschersleben und in den Ortsteilen, denen ein sauberes Umfeld am Herzen liegt. Initiiert wird die Aktion von der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) gemeinsam mit dem Verschönerungsverein und dem Bauwirtschaftshof.

„Natürlich ist es auch in Ordnung, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt und Müll beim Spazierengehen zum Beispiel in der Feldflur einsammelt“, sagt Aka-Vorstand Mathias Poeschel. Wer mehr tun möchte, kann sich gern um 9 Uhr an der Weltzeituhr auf der Herrenbreite oder auf dem Burgplatz einfinden.

Schwerpunkte der Müllsammel-Aktion sind der Promenadenring und der Lauf der Eine, wo sich an den Böschungen jede Menge Unrat angesammelt hat. Bewaffnen müssen sich die Helfer lediglich mit Handschuhen, Müllsäcke werden verteilt und dann, wenn sie gefüllt sind, an zentralen Orten in der Stadt gesammelt. Der Bauwirtschaftshof fährt diese dann ab.

Vier Klassen der Adam-Olearius-Gemeinschaftsschule sammeln Müll in den Parks

Mit gutem Beispiel vorangehen heute vier Klassen der Adam-Olearius-Gemeinschaftsschule. Sie werden ab 8 Uhr ausschwärmen und sich um die Sauberkeit auf der Herrenbreite, im Bestehornpark, im Stadtpark und an den Eine-Terrassen sowie am Krankenhausberg kümmern.

Die Schule gestaltet auf diese Weise ihren ohnehin anberaumten Projekttag zum Nutzen der Allgemeinheit. Auch das Stephaneum wird sich an der Aktion beteiligen - allerdings erst am nächsten Freitag. „Leider ist die Resonanz der anderen Schulen auf unseren Aufruf spärlich ausgefallen. Das ist bedauerlich, aber wir können die Leute ja nicht zum Jagen tragen“, so Poeschel.

In diesem Zusammenhang kündigt er für den kommenden Herbst gleich die nächste Aktion an. Dann soll gepflanzt und gesteckt werden: 100.000 Krokuszwiebeln müssen in die Erde, im Rosarium sollen Rosen nachgepflanzt werden und auch die Stauden werden an der ein oder anderen Stelle ersetzt.