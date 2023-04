In den Ortsteilen von Aschersleben und im Seeland werden auch in diesem Jahr die Osterfeuer entzündet. Die MZ hat nachgefragt, wann die Veranstaltungen starten.

Alte Tradition in Ascherslebener Ortsteilen und im Seeland: Wo die Osterfeuer brennen

In Groß Schierstedt lodert das Osterfeuer schon am Gründonnerstag.

Aschersleben/Seeland/MZ - Mit den Osterfeuern wird nach langen, oft kalten Wintermonaten die Sonne begrüßt. Die flackernden Flammen und die in den Himmel stiebenden Funken stehen zudem für Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung. Auch in den Ascherslebener Ortsteilen und im Seeland werden deshalb am Wochenende traditionell zahlreiche Osterfeuer angezündet.

Osterfeuer in den Ascherslebener Ortsteilen

Drohndorf: Sonnabend, 8. April, 18 Uhr am Wasserteich. Die Feuerwehr des Ortes lädt zu Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Gegrilltem ein.

Freckleben: Donnerstag, 6. April, 17 Uhr auf der Freifläche am Sportplatz.

Groß Schierstedt: Donnerstag, 6. April, 19 Uhr vor dem Sportplatz.

Klein Schierstedt: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr auf dem Schützenvereinsgelände an der Schachtstraße.

Mehringen: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr am Westerberg.

Neu Königsaue: Sonnabend, 8. April, 18 Uhr in der Heerstraße.

Schackenthal: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr auf der Festwiese in der Lindenallee des Ortes.

Schackstedt: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr auf der Freifläche am Sportlerheim.

Westdorf: Donnerstag, 6. April, 19 Uhr auf der Festwiese am Sportplatz. Los geht es aber schon 18.30 Uhr am Bürgerhaus, wo der Fackelumzug mit Spielmannszug startet. Es gibt Musik von DJ Hannes, Fischbrötchen und Speisen vom Grill.

Wilsleben: Sonnabend, 8. April, 18 Uhr am Feuerwehrhaus.

Winningen: Sonnabend, 8. April, 19.30 Uhr am Osterfeuerplatz.

Osterfeuer im Seeland

Friedrichsaue: Sonntag, 9. April, 19 Uhr auf dem Osterfeuerplatz. Der Heimatverein hat leckeres Essen vorbereitet.

Frose: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr oberhalb des Sportplatzes. Für Speis und Trank sorgt an diesem Abend wie immer die Feuerwehr des Ortes.

Hoym: Sonnabend, 8. April, 19.30 Uhr auf dem Feuerwehrplatz an der Selke. Für Speisen und Getränke sorgt der Förderverein der Feuerwehr Hoym, der sich auf viele Gäste freut.

Nachterstedt: Sonnabend, 8. April, 18 Uhr auf dem Sportplatz.

Schadeleben: Sonnabend, 8. April, 19 Uhr. Treff ist am Spielplatz, der sich am Platz der Jugend von Schadeleben befindet. Von dort aus geht es gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Spielmannszug des Ortes mit einem Fackelumzug zum Osterfeuer.