Christiane Stert hat über viele Jahre hinweg das Vereinsleben in Frose geprägt und ist bis heute aktiv. Dafür wurde sie nun mit einer MZ-Rose geehrt.

Aktiv mit 80: Christiane Stert sorgt in Frose noch immer für aktives Vereinsleben

Christiane Stert hat in Frose am Donnerstag ihren 80. Geburtstag gefeiert. Im kleinen Seeland-Ort kennt sie fast jeder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/MZ - Christiane Stert ist, was man wohl mit Fug und Recht einen echten „Hansdampf in allen Gassen“ nennen kann: Vor rund 28 Jahren hat sie in Frose den Verein für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit mitgegründet und 25 Jahre lang geleitet, sich um Startgelder, Bezuschussungen und Fördermittel für die einzelnen Sektionen gekümmert und wirkt bis heute aktiv bei den Vereinsveranstaltungen im Ort mit – von der Frauentagsfeier über Frühlings-, Bauern- und Weihnachtsmarkt bis hin zu Jubiläums- und Erntedankfesten.