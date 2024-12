Der diesjährige Wintermarkt am Bestehornhaus in Aschersleben findet nicht statt. Der Veranstalter hat das Event kurzfristig abgesagt.

Wintermarkt abgesagt: Kein Glühwein am Ascherslebener Bestehornhaus

Aschersleben/MZ - Viele Ascherslebener hatten sich schon auf den Wintermarkt gefreut, der ab dem 20. Dezember am Bestehornhaus stattfinden sollte. Dort, wo im Sommer auch der beliebte Biergarten „Zum Bestehorn“ eingerichtet war. Doch nun haben die Veranstalter das winterliche Event abgesagt. Das heißt, in diesem Jahr gibt es keinen Glühwein am Bestehornhaus.