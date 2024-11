Abenteuerspielplatz und Concordia See Seeland Gesellschaft fährt ein Minus ein: Woran liegt das - und was folgt daraus?

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 42.000 Euro abgeschlossen. Dabei lief es die ersten Monate auf dem Abenteuerspielplatz und am Concordia See überdurchschnittlich gut.