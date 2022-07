Durch einen Brand kommt es auf der A36 derzeit zu Behinderungen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Köthen gesperrt.

Böschungssbrand an der A36

Aschersleben/MZ - Zu einem Böschungsbrand an der A36 ist es im Bereich der Abfahrten Aschersleben-West und Aschersleben-Mitte in Fahrtrichtung Köthen gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten ist die A36 in diesem Bereich vorübergehend gesperrt.