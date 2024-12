Nachdem mehrere Täter einen Zigarettenautomaten in Aschersleben gesprengt haben, räumten sie diesen leer und flüchteten.

5.000 Euro Schaden: Zigarettenautomat am Ascherslebener Bahnhof gesprengt

Am Ascherslebener Bahnhof entstand bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten ein Schaden von 5.000 Euro.

Aschersleben/MZ - Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wurde durch Passanten ein lauter Knall auf dem Bahnhofsvorplatz in Aschersleben wahrgenommen. Im Anschluss wurden mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten, der augenscheinlich vorher angegriffen wurde, entleerten und anschließend in Richtung Stadt flüchteten.

Die Polizei wurde informiert und nahm die Ermittlungen am Tatort auf. Die Tatverdächtigen konnten von den Zeugen namentlich benannt werden. Durch die Einsatzkräfte erfolgte vor Ort eine Spurensicherung.

Die Tatverdächtigen konnten während einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Am Automaten entstand hoher Sachschaden. Die Öffnung wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Explosion von Pyrotechnik und Hebelgewalt herbeigeführt. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.