Blick aus der Vogelperspektive auf die Baustelle am Heckenteich in Gatersleben. Insgesamt entstehen sechs neue Bauten.

Gatersleben/MZ - Der etwa 40 Meter lange Teleskoparm manövriert sich grazil durch den September-Himmel. Was auf den ersten Blick wie ein etwas zu lang geratener Kran aussieht, ist eine Betonpumpe, die gerade dabei hilft, die Wände eines Kellergeschosses auszugießen und so ein Projekt voranzubringen, das sich zuvor jahrelang in der Warteschleife befunden hatte. Hier am Heckenteich von Gatersleben wird nämlich endlich gebaut.