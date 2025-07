Am Sonnabend, 19. Juli, feiert das Ascherslebener Freibad „Unter der Alten Burg“ seinen 100. Geburtstag – mit Spielen, Sport, Musik und Geburtstagskuchen.

100 Jahre baden in Aschersleben: Neptun lädt zur Geburtstagsparty ins Freibad Unter der Alten Burg

Aschersleben/MZ - Ein ganz besonderer Geburtstag steht an: Das Freibad „Unter der Alten Burg“ wird 100 Jahre alt – und das sollte eigentlich am letzten Wochenende gebührend gefeiert werden. Aufgrund der Wetterlage wurde der Termin jedoch um eine Woche, auf den 19. Juli, verschoben. Ab 10 Uhr verwandelt sich dann das traditionsreiche Bad in ein buntes Festgelände mit Spiel, Sport, Spaß – und einem Überraschungsgast aus den Tiefen des Meeres.

„Wir haben uns ein Programm überlegt, das vor allem Kindern richtig Freude machen wird – aber natürlich ist für alle Altersgruppen etwas dabei“, sagt Jörg Widder, Geschäftsführer der OptimaL GmbH, die das Bad betreibt. Der Eintritt ist für alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren kostenlos, Erwachsene zahlen vier Euro. Gleich zu Beginn werden Tombolalose und Stempelkarten verteilt, mit denen es auf eine kleine Entdeckungsreise durch sechs Mitmach-Stationen geht.

Überraschungen im Beutel

An jeder Station, ob beim Torwandschießen, Ringe-Tauchen, der Rutschbahn-Challenge oder beim Kreativangebot „Male ein Bild“, gibt es einen Stempel. Wer vier davon gesammelt hat, darf sich am Nachmittag bei Neptun höchstpersönlich einen prall gefüllten Goodie-Bag abholen. Darin verstecken sich süße Überraschungen, Kino- und Verzehrgutscheine, Buntstifte, Badekappen, ein Getränk und weitere kleine Geschenke. „Dank zahlreicher Sponsoren können wir tolle Inhalte anbieten“, freut sich Widder.

Zusätzlich sorgen zwei Workshops – Beachvolleyball und Beachsoccer – für sportliche Aktion, eine Riesenrutsche auf dem großen Becken lädt zum Wettrutschen ein. Auch die Zumba Kids haben ihren Auftritt und eine Aqua-Zumba-Show bringt selbst das Wasser zum Tanzen.

Spaß im Ascherslebener Freibad – ein Foto aus dem Jahr 2016. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Neptun schneidet Geburtstagskuchen an

Um 14.30 Uhr wird dann gemeinsam mit Neptun der große Geburtstagskuchen angeschnitten – ein Stück davon erhält jeder Gast. Und auch sonst ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Den ganzen Tag über gibt es ein breites gastronomisches Angebot – von Snacks bis zu Cocktails.

Mit dabei sind auch der ASB, der über Wasserrettung informiert und einen Rettungswagen zur Besichtigung bereitstellt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Mehringen, die ab etwa 15.30 Uhr mit Einsatzfahrzeug und Spritzenhaus anrückt.

Ab 18 Uhr beginnt dann der gemütliche Teil des Tages: Bei chilliger Musik, bei Cocktails und Grillköstlichkeiten klingt das Fest in entspannter Atmosphäre aus. „Fast wie ein Afterwork-Abend – eine Idee, die wir vielleicht öfter aufgreifen wollen“, sagt Jörg Widder. Für den Moment aber zählt nur eins: „Jetzt wird erst einmal gefeiert!“