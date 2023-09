Der Mehringer Heimatverein hofft am Wochenende auf viele Besucher, denn dann lädt der Ort wieder zum großen Erntedankfest ein.

100 Bilder bei Festumzug: Was es beim Erntedankfest in Mehringen alles zu erleben gibt

Der Erntedankumzug in Mehringen ist seit Jahren eine beliebte Veranstaltung, die auch aus dem Umland Besucher anzieht.

Mehringen/MZ - Mit einem Schaupflügen mit alter und neuer Landtechnik wird am Sonnabend das inzwischen 28. Erntedankfest in Mehringen eröffnet. 1.000 Besucher werden an den beiden Festtagen wieder im Dorf erwartet.