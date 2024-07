Gatersleben/MZ - „Die Plakate sind fertig!“, freut sich Marita Nix und blättert durch einen ganzen Stapel an bunten Programmen für ein besonderes Fest. Denn am 10. und 11. August feiert Gatersleben sein 1.060-jähriges Bestehen. Ganz groß. Mit einem Festumzug am Sonnabend. „Etwa 300 Leute werden an diesem Umzug teilnehmen“, schätzt Sandra Lange, die mit Marita Nix zu den Chef-Organisatoren zählt.

