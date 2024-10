Viele, viele Blumenzwiebeln sind am Gedenkstein für die Opfer des Faschismus in Frose in den Boden gekommen.

Frose/MZ - „Heute hat es mal geklappt“, freut sich Grit Gürke, die bewaffnet mit Hacke und Unkrautstecher Punkt 9 am Schützenhaus zum diesjährigen Froser Herbstputz eintrifft. Die Anzahl der Bürger, die an diesem nieseligen Sonnabend dem Aufruf des Natur- und Verschönerungsverein gefolgt sind, ist überschaubar. „Aber es hat inzwischen Tradition, dass die anderen Vereine sich dem Einsatz an ihren Objekten anschließen“, spricht Vereinschefin Birgit Rabenstein etwa vom Froser Verein für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit, der am Bendix-Stift arbeitet. Oder vom Wasserturmverein, der später rund um das Industriedenkmal Blumenzwiebeln stecken will.