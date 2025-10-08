Am 11. Oktober wird Zeitz zum süßen Mittelpunkt der Region. Das Zuckerfest feiert Musik, Handwerk und Tradition – und Chris ist ab 15.30 Uhr live dabei, um die Stimmung direkt von der Festmeile zu zeigen.

Zeitz. Wenn die Stadt nach Zucker duftet, Bühnen erklingen und Kinder lachen, ist wieder Zuckerfest. Vom 10. bis 12. Oktober 2025 lädt Zeitz zu einem der beliebtesten Volksfeste Mitteldeutschlands ein. Das Programm reicht von der großen Radio-SAW-Party am Freitag über die Queen-Tribute-Show bis hin zu Auftritten regionaler Künstler und Vereine.

Live vom Zeitzer Zuckerfest am Samstag, 11. Oktober

Am Samstag meldet sich Reporter Chris Luzio Schönburg ab 15.30 Uhr live aus der Innenstadt. Er zeigt, wie Zeitz feiert, spricht mit Besuchern, Künstlern und Standbetreibern und fängt die besondere Atmosphäre des Zuckerfestes ein – vom Puppentheater bis zur Schlemmermeile. Für alle, die nicht vor Ort sein können, bringt der Livestream das Fest direkt nach Hause.

Zeitzer Zuckerfest: Ein Fest mit Tradition und Geschmack

Neben der Musik locken kulinarische Highlights, süße Leckereien und deftige Spezialitäten. Familien dürfen sich auf das Kinderland freuen, während in der Altstadt Mittelaltermarkt und Werkstouren durch die Zuckerfabrik an die Wurzeln der Zeitzer Zuckergeschichte erinnern.

Zum Abschluss des Wochenendes verwandelt sich der Roßmarkt in eine Konzertbühne: Hans-Jürgen Beyer, Coverbands und lokale Musiker sorgen für beste Stimmung bis in die Abendstunden. Das Zeitzer Zuckerfest bleibt damit, was es immer war – ein Fest für alle Sinne und ein Stück lebendige Stadtkultur.