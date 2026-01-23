Am Sonntag, 25. Januar, treffen sich Prinzenpaare, Gardetänzerinnen und Vereinsvertreter aus ganz Sachsen-Anhalt in der Staatskanzlei. LIVEZEIT mit Chris gibt ab 11 Uhr live Einblicke in den Karnevalsempfang aus dem Palais am Fürstenwall in Magdeburg.

Karnevalsempfang in der Staatskanzlei Magdeburg: LIVEZEIT mit Chris am Sonntag

Zahlreiche Orden der aktuellen Session unterschiedlicher Karnevalvereine liegen auf einem Tisch bei einem Empfang in der Staatskanzei in Magdeburg. LIVEZEIT mit Chris am 25. Januar live dabei,

Magdeburg. Wenn sich Uniformen, Orden und karnevalistische Farben in den historischen Räumen der Staatskanzlei mischen, wird aus politischem Alltag ein sichtbares Bekenntnis zum närrischen Brauchtum. Am Sonntag, 25. Januar, findet der traditionelle Karnevalsempfang Sachsen-Anhalt im Palais am Fürstenwall in Magdeburg statt - einer der wichtigsten Termine der laufenden Karnevalssession.

LIVEZEIT mit Chris ist vor Ort und gibt ab 11 Uhr live Einblicke in das Geschehen. Reporter Chris Luzio Schönburg meldet sich aus der Staatskanzlei, spricht mit Beteiligten und zeigt Momente, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben.

Karneval in Sachsen-Anhalt: Ehrenamt mit großer Bedeutung

Der Karnevalsempfang steht ganz im Zeichen der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Im Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. sind 186 Vereine, Clubs und Gesellschaften organisiert.

Rund 18.200 Mitglieder engagieren sich landesweit - etwa die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Sie trainieren Gardetänze, organisieren Veranstaltungen und tragen das karnevalistische Brauchtum in Städte und Gemeinden von der Altmark bis ins südliche Sachsen-Anhalt.

Empfang der Karnevalisten in der Staatskanzlei

Gastgeber des offiziellen Karnevalsempfangs am Sonntag, 25. Januar, ist Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt. Zum Programm gehören Grußworte, Ehrungen sowie kurze kulturelle Beiträge.

Delegationen der Karnevalsvereine reisen vielfach in vollem Ornat an - begleitet von Prinzenpaaren, Gardetänzerinnen und Vereinspräsidenten. So wird die Vielfalt und Bedeutung des Karnevals in Sachsen-Anhalt sichtbar.

LIVEZEIT mit Chris: Live-Einblicke aus Sachsen-Anhalt

LIVEZEIT mit Chris ist das Livestream-Format der Mitteldeutsche Zeitung und der Volksstimme. Das Format gibt live Einblicke in ausgewählte Ereignisse in Sachsen-Anhalt - nah dran, authentisch und journalistisch eingeordnet.

Der Karnevalsempfang in der Staatskanzlei Magdeburg zeigt den Karneval als Kulturgut, Gemeinschaft und gelebtes Ehrenamt.

