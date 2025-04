Der Hallesche FC hatte den SV Babelsberg 03 zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Wir zeigen das Heimspiel am 11. April im Livestream und nach Abpfiff als Wiederholung – kostenlos für alle Fans!

2:0-Heimsieg: HFC - SV Babelsberg kostenlos in der Wiederholung

Der Hallesche FC hat in der Regionalliga Nordost am 11. April 2025 gegen den SV gespielt. Wir zeigen das Spiel kostenlos im Livestream und als Wiederholung.

Halle (Saale)/MZ – Die Chancen auf den Drittliga-Aufstieg stehen extrem schlecht für den Halleschen FC. Nach der 0:2-Niederlage bei Carl Zeiss Jena beträgt der Rückstand des HFC auf Spitzenreiter Lok Leipzig schon zehn Punkte – und nur noch 18 sind zu vergeben.

Dem HFC hilft also nur noch ein Fußballwunder. Am Freitag, 11. April, hatte Halle den SV Babelsberg 03 zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Für die Potsdamer ging es sportlich noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Wir zeigen das Spiel hier kostenlos im Livestream und zeitnah nach dem Abpfiff in der Wiederholung.

