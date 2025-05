Wohnung, Versicherung & Co: Webinare für Schulabgänger

Ausbildung, Wohnung, Versicherungen: Im Rahmen der „Fokuswoche Ziele“ bieten die Verbraucherzentralen bundesweit Schulabgängern Online-Vorträge an.

Berlin/Kehl - Die Schule ist geschafft, das Erwachsenenleben beginnt so richtig. Viele junge Menschen stehen vor der großen Frage: Wie soll es weitergehen – mit Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Was bedeutet ein Umzug?

Zu vielen dieser Fragen bieten die Verbraucherzentralen im Rahmen er „Fokuswoche Ziele“ bundesweit vom 12. bis 16. Mai 2025 Online-Vorträge an, etwa mit Know-how zur ersten eigenen Wohnung, wichtigen und überflüssigen Versicherungen, Freiwilligendienst oder Studienfinanzierung.

Eine Übersicht gibt es auf der Webseite der Verbraucherzentrale.

Auslandsaufenthalt gut planen

Nach der Schule, im Studium oder in der Ausbildung eine Weile ins Ausland gehen: Das ist der Wunsch vieler Schulabgänger. Hier bietet die Verbraucherzentrale zusammen mit dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) Web-Seminare an, die ebenfalls in der Übersicht zu finden sind.

„Gerade wer zum ersten Mal für längere Zeit ins Ausland geht und dort auf eine andere Sprache, Kultur und neue Gepflogenheiten trifft, sollte frühzeitig und sorgfältig planen“, so EVZ-Juristin Mareike Boguet.

Die Webinare richten sich an Schulabgänger, aber auch Eltern. Die Teilnahme ist kostenlos und es können Fragen an die Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale im Chat gestellt werden.