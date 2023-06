Die Initiative Familienhörbuch ermöglicht es unheilbar Kranken mit Kindern, ihre Lebensgeschichte für die Nachwelt festzuhalten: In Form einer Audiodatei, die Erinnerungen bewahrt.

Erinnerungen an geliebte Menschen bewahren, das sollen auch die Familienhörbücher.

Halle/MZ - Im September 2022 erwachte Cornell Jordan morgens mit Bauchschmerzen, nach diversen Untersuchungen kam am 10. Oktober die Diagnose: Gallengangkrebs, eine sehr seltene Krebsart – und schon so weit fortgeschritten, dass er als unheilbar galt. „Mein Mann war da erst 35 Jahre alt“, erzählt Christin Jordan. „Krebs kannten wir aus der Ferne, so wie wenn man es von Bekannten mitbekommt. Jetzt selbst damit zu tun zu haben, fühlte sich surreal an.“