Wer muss zahlen und was lässt sich absetzen?

Zwei Experten aus Sachsen-Anhalt haben Fragen zum Thema Steuererklärung beantwortet. Die allgemeine Abgabefrist für die Formulare ist in diesem Jahr am 1. August .

Alle Jahre wieder: die Steuererklärung. Die allgemeine Abgabefrist der Formulare am 1. August für alle, die ihre Steuererklärung selbst machen, rückt immer näher. Bis dahin gilt es, allerhand Quittungen zu suchen und Häkchen zu setzen. Obwohl - muss ich das überhaupt? Oder liegt mein Einkommen unter dem sogenannten Grundfreibetrag? Und wofür muss ich überhaupt Steuern zahlen? Was kann ich absetzen? Was gilt bei der Besteuerung der Renten?