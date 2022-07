Von Zeitz bis Wernigerode: Fünf Tipps zum Picknicken

Die Initiative Gartenträume lädt am Sonntag zu den schönsten Plätzen in Sachsen-Anhalt ein. Wohin sich ein Ausflug lohnt, hat die Mitteldeutsche Zeitung aus dem umfangreichen Angebot herausgesucht.

Raus in die Natur, der Sommer ruft! Am Sonntag gibt es dafür ein ganz besonderes Angebot: In den schönsten Parks des Landes sollen die Picknickdecken ausgebreitet werden, um den zweiten Gartenträume-Picknicktag zu feiern. In rund 20 der 50 im Verbund „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ vereinten Parkanlagen wird ein ganz besonderes Picknick-Event mit Musik, Kultur und Parkführungen geboten. „Der Gartenträume-Picknicktag zählt unbedingt zu einem der Höhepunkte der Kampagne ,Echt schön! Sachsen-Anhalt’“, sagt Matthias Ulrich, Projektmanager bei der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Aus dem umfangreiche Programm hat die MZ fünf Tipps zusammengestellt: