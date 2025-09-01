Kontraste prägen die Schuhmode dieser Saison: Zartes trifft auf Hartes, Femininität auf Maskulinität, Retro-Romantik auf Coolness. Ein Blick auf das, was uns im Herbst und Winter erwartet.

Kniehohe, klassisch geschnittene Modelle wie von Jimmy Choo sind diesen Herbst/Winter besonders im Trend (ca. 1.395 Euro).

Berlin - Auffällige Animal Prints, kuschelige Materialien und dekorative Details: In der kommenden Herbst-/Wintersaison zeigt sich die Schuhmode von einer abwechslungsreichen Seite. Welche Modelle besonders gefragt sind und mit welchen Farben und Formen man modisch punkten kann, verraten zwei Expertinnen.

Welche Schuhmodelle sind in der kommenden Herbst-/Wintersaison gefragt?

Besonders stark im Fokus stehen in dieser Saison Stiefel in allen Variationen. Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut sieht vor allem kniehohe, klassisch geschnittene Modelle im Trend – sogenannte Langschaftstiefel. Diese lassen sich gut zu ausgestellten Röcken oder Miniröcken kombinieren, die modisch ebenfalls stark im Kommen sind.

Ein weiterer Trend, der sich in diesem Herbst und Winter durchsetzt, sind Slouchy Boots. Dabei handelt es sich um Stiefel mit einem bewusst weit geschnittenen Schaft, der locker und in Falten am Bein herabfällt. „Der Schuh eignet sich durch seinen Schnitt ideal für Frauen mit etwas kräftigeren Waden und ist praktisch, wenn man die Stiefel über der Hose tragen möchte“, so Stilberaterin Dunja Heß.

Neben den hohen Stiefeln bleiben auch Stiefeletten ein fester Bestandteil der Wintermode. Besonders angesagt sind jetzt schlank geschnittene Modelle mit kleinen Absätzen und hochwertigen Materialien wie Nappaleder. Laut Schulz gehören solche City-Stiefeletten „in jeden Schuhschrank“, weil sie sich vielseitig kombinieren lassen, sowohl zu femininen als auch zu maskulin inspirierten Outfits.

Auch Plateausohlen spielen jetzt eine große Rolle. Sie verleihen dem Schuh eine derbere Optik, geben ein paar zusätzliche Zentimeter Körpergröße, ohne dass ein Absatz nötig ist und halten die Füße bei kaltem Wetter etwas weiter vom Boden fern. „Gerade für kleinere Frauen ist das ein toller Trend“, so Stilberaterin Heß.

Wer es sportlicher mag, greift zu Retro-Sneakern, Loafers, Brogues oder Collegeschuhen im angesagten „Preppy-Stil“, der inspiriert ist von der Kleidung der Studenten an amerikanischen Eliteuniversitäten. Auch Ballerinas und Mary Janes sind laut Schulz im Herbst weiterhin zu sehen.

Was für Farben und Muster sehen wir?

Neben Schwarz gehören Brauntöne wie Cognac, Mokka und dunkle Schokolade zu den prägenden Farben der Saison. Auch tiefes Weinrot oder Bordeaux sowie erdige Khaki- und Olivtöne sind vertreten.

Auffällig ist zudem der Einsatz von hellen Farbtönen, die man eher aus dem Frühjahr kennt. „Wir sehen sehr viele helle Beigetöne bis hin zum Weiß, das ist eher ungewöhnlich für Herbst und Winter“, so Dunja Heß. Solche Modelle erfordern beim Styling etwas mehr Aufmerksamkeit, da sie sich nicht immer leicht mit dunkleren Winter-Outfits kombinieren lassen. Vor dem Kauf lohnt es sich deshalb zu prüfen, ob die Farbe überhaupt zur bestehenden Garderobe passt.

Bei den Mustern bleibt der Animal Print ein fester Bestandteil der Kollektionen – allen voran der Leo-Look. „Der Leo läuft und läuft“, so Schulz. Ergänzt wird das tierische Repertoire durch Schlangen-, Zebra- und Kuhmuster. Letzteres zeigt sich in Schwarz-Weiß oder Braun-Weiß und taucht sowohl als dezentes Detail als auch vollflächig auf, mitunter in felliger Optik. Florale Muster oder Karo sind bei Schuhen und Stiefeln hingegen kaum vertreten. Auch gesteppte Elemente, etwa in Form klassischer Chanel-Rauten, setzen bei flachen Modellen wie Ballerinas modische Akzente.

Welche Materialien sind in der Wintersaison angesagt?

Glatt-, Velour- und Nubukleder prägen das Bild und werden durch Lack, gebürstete Oberflächen sowie metallische Akzente ergänzt. „Besonders gefragt sind im Herbst und Winter Goldtöne in Kombination mit warmen Brauntönen“, so Claudia Schulz.

Neben diesen klassischen Materialien sorgen Vintage-Used-Effekte und die sichtbare natürliche Lederstruktur für eine authentische und lässige Optik. Ergänzt wird das Spektrum durch exotische Kroko- und Schlangenprägungen. Wer es cozy mag, wird ebenfalls fündig. Teddy-Materialien, oft als Futter oder Applikation, bringen eine Portion Wärme an die Füße.

Wie sieht es bei den Männern aus?

Während die Damenschuhmode in dieser Saison durch Vielfalt und Dekoration auffällt, bleibt die Herrenschuhmode reduzierter und funktionaler, so Schulz. Vor allem Brauntöne setzen sich durch. Desert Boots, Schnür- und Bikerboots sowie Chelsea Boots aus Velours oder Fettleder passen zu britisch inspirierten oder Holzfäller-Looks. Mokassin- und Ziernähte sowie profilierte Sohlen betonen den handwerklichen Charakter.

Loafer und Bootsschuhe erhalten im Herbst eine robustere Anmutung, maskuline Halbschuhe mit Kreppsohle feiern ein Comeback. Auch Retro-Sneaker, Trekkingmodelle und funktionale Outdoor-Schuhe bleiben weiterhin gefragt.

Welche besonderen Details oder Accessoires setzen in der Schuhmode Akzente?

Schuhmode darf wieder dekorativ sein und das zeigt sich an zahlreichen Accessoires und Details, die aus schlichten Modellen modische Hingucker machen. Große Kettendetails über dem Spann, Schnallen, Strassverzierungen und Nieten sind in dieser Saison keine Seltenheit. „Die großen Kettenelemente sieht man in diesem Jahr häufig“, so Dunja Heß und verweist auf einen weiteren Vorteil: „Sie brechen die Fußlinie optisch und lassen den Schuh dadurch kürzer wirken, was gerade bei großen Größen schmeichelhaft ist“.

Besonders feminin zeigen sich Modelle wie Mary Janes oder Ballerinas. Sie kommen mit feinen Riemchen, gelegentlich auch mit Schleifen oder Bicolor-Optiken. Kombiniert mit Söckchen oder Strumpfhosen lassen sie sich weit über den Spätsommer hinaus tragen.