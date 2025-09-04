Wer sich mit der Einrichtung kleiner Räume beschäftigt, kommt um ein Thema nicht herum: Ordnung. Welche Tricks und Utensilien helfen, damit Räume spielend einfach aufgeräumt bleiben.

Auch kleine Schreibtische bieten Stauraum unter einer hochklappbaren Platte, wie dieses Modell von Müller Small Living.

Waiblingen/Bad Honnef - Gerade in kleinen Wohnungen fällt Herumliegendes besonders schnell auf und vermittelt den Eindruck von Chaos. Daher ist es in kleinen Räumen besonders wichtig, Ordnung zu halten. „Da braucht es ein durchdachtes System und einen festen Platz für jeden Gegenstand“, rät Einrichtungsberaterin Angelika Hinz.

Dazu einige Tipps:

Am besten wählt man geschlossene Schränke, hinter deren Türen alles verschwinden kann, so Hinz.

Oder man schafft Stauraum etwa unter einer Schreibtischplatte, die man hochklappen kann.

„Für Büromaterialien sind zierliche Rollcontainer empfehlenswert, die später wieder zur Seite geschoben werden können“, so Christine Scharrenbroch, Pressesprecherin des Verbands der Deutschen Möbelindustrie.

Um kleinere Utensilien aufzubewahren, eignen sich auch stapelbare Boxen oder Körbe.

Ein ganz besonders effektiver Platzsparer ist übrigens die Digitalisierung, findet Angelika Hinz. Ob Bücher, Musik, Filme oder Fotos - wer alles auf einer Festplatte speichert, hat in seiner Wohnung weniger Herumstehen.