Berlin - Samsung versorgt weitere Smartphones mit dem KI-Paket Galaxy AI. Mit dem ab Donnerstag (28.03.) ausgerollten Update auf One UI 6.1 erhalten auch die Vorjahresmodelle der S23-Reihe, sowie die Modelle Galaxy Z Flip 5, Fold 5 und die Tablets der Tab-S9-Reihe zahlreiche neue Funktionen.

Galaxy AI ist der Oberbegriff für etliche KI-gestützte Funktionen der Geräte. Dazu gehört ein Anrufassistent, der fast in Echtzeit Anrufe in andere Sprachen übersetzen und gesprochenes Wort als Text darstellen kann. Ein weiterer Dienst ist die generative Bildbearbeitung, die etwa fehlende Elemente ergänzen kann oder Gegenstände in Fotos verschwinden lässt.

Praktische Suchfunktion kommt

Durch das Update neu auf den genannten Samsung-Modellen ist auch Circle to Search - eine Funktion, die bislang nur von Googles Pixel-Smartphones bekannt ist: Beliebige Ausschnitte auf dem Bildschirm in Apps oder dem Web können so per Fingerwisch eingekreist werden. Der Inhalt im Kreis wird dann sofort per Onlinesuche recherchiert. So lassen sich etwa die Schuhe von einem Promi-Bild im nächsten Onlineshop aufstöbern oder der Name eines Vogels auf einem Foto schnell herausfinden.

Samsung hat außerdem in Aussicht gestellt, weitere ältere Modelle mit Cloud-gestützten KI-Funktionen auszustatten. Galaxy AI verarbeitet Daten zum Teil auf dem Gerät, teils in der Cloud - zum Beispiel die Live-Übersetzung. Die Funktionen sind noch kostenlos verfügbar, ab 2026 könnten sie teils aber auch Geld kosten.