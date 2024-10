Cupertino - Apple hat das iPad mini überarbeitet. Äußerlich bleibt alles beim Alten, das Display ist weiterhin 8,3 Zoll groß, auch bei der Form bleibt alles gleich. Darin steckt nun der A17-Pro-Chip, der auch im iPhone 15 Pro und Pro Max arbeitet. Damit wäre das mini auch in der Lage, Apples KI-Modell Apple Intelligence zu bewältigen. Wenn sie dann auch in der EU verfügbar sein wird. Neu außerdem: Violett als Gehäusefarbe und 128 Gigabyte statt 64 GB Einstiegsgröße beim Speicher.

Das neue iPad mini kostet ab 599 Euro mit 128 GB Speicher als WLAN-Version. Für die LTE/5G-Variante sind mindestens 769 Euro fällig.

Fujifilm X-M5: Leichteste Kamera der X Serie

Kleve (dpa/tmn) - Die Systemkamera Fujifilm X-M5 mit APS-C-Sensor erweitert die kompakte X Serie des japanischen Herstellers. Mit 355 Gramm Gewicht ist sie das leichteste der aktuellen Modelle der X Serie.

Die Eckdaten: Ein KI-gestützter Autofokus zur Objekt-Erkennung, 26,1 Megapixel Sensorauflösung, 6,2K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und 10 Bit Farbtiefe. Und für Analogliebhaber gibt es am Gehäuse einen Drehschalter zur Auswahl diverser Filmsimulationen für Fotos in Analog-Optik. Die X-M5 ist ab November für 899 Euro erhältlich.

Tivoli Audio: Model Two Digital soll Hingucker im Regal sein

Iffezheim (dpa/tmn) - Der Two Digital von Tivoli Audio sieht reichlich retro und ein wenig edel aus mit seinem prominenten Drehknopf am kastigen Holzgehäuse. Der Zwei-Wege-Lautsprecher verbindet sich via Bluetooth, Airplay2 und Google Cast mit Zuspielgeräten und versteht sich mit Diensten wie Tidal oder Spotify Connect.

Den Lautsprecher aus Aluminium und Holz mit 20-Watt-Verstärker gibt es in drei Farben Weiß/Silber, Schwarz und Walnuss/Gold. Im Regal oder auf der Küchenbank sollten 25,2 x 12,3 x 15,8 Zentimeter (B/H/T) Platz sein. Der Sound ertönt ab 399 Euro UVP.