Warum Clowns mit einem „K“? Weil in „Killer Klowns from Outer Space“ nichts normal ist. Dieses Game ist so wie seine „Klowns“ – verrückt, bunt und unheimlich.

Berlin - In „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ betreten Spieler die Kleinstadt Crescent Cove, in der das Grauen ganz neue, verrückte Formen angenommen hat: Außerirdische in Gestalt furchterregender Clowns sind gelandet. Inspiriert ist das Ganze vom gleichnamigen Kultfilm aus dem Jahr 1988.

Diese Clowns lieben Chaos und packen Menschen in Zuckerwatte-Kokons. Das Spiel verbindet den charmanten Wahnsinn der Filmvorlage mit einem asymmetrischen Multiplayer-Konzept, bekannt aus Spielen wie „Dead by Daylight“. Drei Spieler steuern die Clowns, während sieben andere Spieler als Menschen agieren. Die Menschen müssen entkommen und überleben. Damit das gelingt, ist Zusammenarbeit angesagt. Die Clowns sind klar überlegen sind – ein ungleiches Kräfteverhältnis, das Spannung erzeugt.

Überlegene Clowns machen es spannend

Die Menschen müssen Wege und Gegenstände finden, um den Clowns zu entkommen. Dabei sammelt man Gegenstände wie Benzin, Schlüssel oder Sicherungen, um Fluchtwege wie Boote, Brücken oder Bunker zu öffnen. Dabei müssen sie sogenannte Quick-Time-Events bestehen, bei denen schnell die richtigen Tasten gedrückt werden müssen. Ein Fehler kann die Position der Menschen verraten und die Clowns auf sie aufmerksam machen. Die Menschen können ihre Gegenstände auch teilen und müssen taktisch zusammenarbeiten, um eine Chance gegen die Clowns zu haben.

Mit einer Roadmap für neue Karten, Charaktere und Mechaniken soll das Spiel langfristig frisch bleiben. Es handelt sich um einen vollwertigen Release, der kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Chaos mit der Zuckerwatte-Kanone

Die Entwickler von Teravision Games haben es geschafft, den visuellen Stil des Films gut einzufangen. Die fiesen Clowns schaffen eine humorvolle, aber zugleich unheimliche Atmosphäre, verstärkt durch Orte wie etwa einen verlassenen Vergnügungspark, der normalerweise fröhlich wirken würde, hier aber düster und leer erscheint. Gelegentliche Abstürze oder Grafikprobleme mit der Textur schmälern das Spielerlebnis zum Glück kaum.

Fazit: Unterhaltsames Multiplayer Erlebnis mit Entwicklung

Trotz kleinerer technischer Mängel und den teils zu starken Clowns fängt das Spiel die Atmosphäre des Kultfilms gut ein und bietet ein unterhaltsames Multiplayer-Erlebnis mit Weiterentwicklungs-Versprechen.

„Killer Klowns from Outer Space: The Game“ (Publisher: Good Shepherd Entertainment) ist für PC, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Es kostet 40 Euro und ist ab 16 Jahren freigegeben.