Berlin - Instagram- und Facebook-Usern ist in jüngster Zeit vielleicht wieder ein Banner vom Betreiber der sozialen Netzwerke begegnet: „Triff eine Auswahl zum Thema Werbung“, fordert der Meta-Konzern darauf auf.

Wer aktuell mindestens 5,99 Euro im Monat bezahlt, erhält folgendes Versprechen: „Wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen.“ Wer nicht zahlen möchte, bekommt weiterhin personalisierte Werbung angezeigt, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Bezahlen oder nicht: Daten werden in jedem Fall gesammelt

Die Daten für die personalisierte Werbung sammeln Facebook und Instagram unter anderem aus dem Nutzungsverhalten ihrer Mitglieder. Diese Daten würden aber auch dann weiter gesammelt, wenn man bezahlt, kritisieren die Verbraucherschützer.

Alle, die sich bei Facebook und Instagram dafür entscheiden, die Netzwerke kostenlos mit Werbung zu nutzen, können seit November 2024 eine weitere Auswahl treffen:

Variante 1: Lieber stark personalisierte Werbeanzeigen sehen, für die das eigene Nutzungsverhalten sehr umfassend ausgewertet wird.

Variante 2: Lieber weniger stark personalisierte, allgemeinere Werbeanzeigen sehen, für die weniger persönliche Daten verwendet werden. Allerdings muss man mit mehr Werbeunterbrechungen rechnen.

Bei allen Entscheidungen geht es lediglich um Werbeanzeigen

So oder so: Bei den Entscheidungen gehe es lediglich darum, ob und wie die eigenen Daten für die Auswahl von Werbeanzeigen genutzt werden dürfen, unterstreichen die Verbraucherschützer.

Egal, ob man sich fürs Bezahlen oder fürs Nichtbezahlen mit einer der beiden Werbepräferenz-Varianten entscheidet: Meta sammele bei der Nutzung von Facebook und Instagram weiterhin zahlreiche Daten und verwende sie für eigene kommerzielle Zwecke.

In der Kontenübersicht von Instagram oder Facebook lassen sich die aktuellen Werbeeinstellungen sehen und ändern.

Werbeeinstellungen für Instagram checken und ändern

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung der Verbraucherschützer für die Instagram-Einstellungen im Browser:

Klicken Sie in der Leiste links unten auf die drei Striche (Mehr).

Klicken Sie auf „Einstellungen“.

Klicken Sie auf den Kasten „Kontenübersicht“.

Klicken Sie auf „Werbepräferenzen“.

Hier können Sie den oberen Kasten anklicken und danach auswählen, ob Sie Instagram gegen Bezahlung oder kostenfrei mit Werbung nutzen möchten.

Wählen Sie „Kostenfrei mit Werbung nutzen“, können Sie oben rechts auf das X klicken und das Auswahlfenster schließen.

Klicken Sie nun auf den Bereich „Einstellungen für Werbung“.

Klicken Sie auf „Werbeerlebnis“.

Hier können Sie sich durch Anklicken entscheiden zwischen „personalisierter Werbung“ und „weniger stark personalisierter Werbung“.

Bei personalisierter Werbung werden alle Infos, die Meta über Sie sammelt, zur Auswahl von Werbeanzeigen verwendet.

Bei weniger stark personalisierter Werbung nutzt Meta weniger Daten von Ihnen für die Auswahl von Werbeanzeigen. Allerdings kann es dann sein, dass Sie sich Werbeclips zwangsweise ansehen müssen, bevor Sie zum Beispiel im Feed weiterscrollen können.

Werbeeinstellungen für Facebook checken und ändern

Und die Anleitung für die Facebook-Einstellungen im Browser:

Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild.

Klicken Sie auf „Einstellungen und Privatsphäre“.

Klicken Sie auf „Einstellungen“.

Klicken Sie links den Kasten „Kontenübersicht“ an.

Klicken Sie in der neuen Ansicht links auf „Werbepräferenzen“.

Hier können Sie den oberen Kasten anklicken und danach auswählen, ob Sie Facebook gegen Bezahlung oder kostenfrei mit Werbung nutzen möchten.

Wählen Sie „Kostenfrei mit Werbung nutzen“, können Sie oben rechts auf das X klicken und das Auswahlfenster schließen.

Klicken Sie nun auf den Bereich „Einstellungen für Werbung“.

Klicken Sie auf „Werbeerlebnis“.

Hier können Sie sich durch Anklicken entscheiden zwischen „personalisierter Werbung“ und „weniger stark personalisierter Werbung“.

Bei personalisierter Werbung werden alle Infos, die Meta über Sie sammelt, zur Auswahl von Werbeanzeigen verwendet.

Bei weniger stark personalisierter Werbung nutzt Meta weniger Daten von Ihnen für die Auswahl von Werbeanzeigen. Allerdings kann es dann sein, dass Sie sich Werbeclips zwangsweise ansehen müssen, bevor Sie zum Beispiel im Feed weiterscrollen können.

Die 5,99 Euro monatlich für Werbefreiheit gelten den Angaben zufolge pro Netzwerk-Konto beim Abschluss in einem Internet-Browser. Ob der Entscheidungskomplex „Bezahlen oder Datenverwendung“ so wie Meta es für seine beiden Netzwerke umsetzt, rechtlich in Ordnung ist, wird derzeit in verschiedenen Verfahren geprüft.