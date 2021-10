Für iPhone und iPad App-Charts: Elternratgeber und Lernhelfer derzeit beliebt

Vor allem bei frisch gebackenen Eltern und Lernwütigen ist in dieser Woche digitale Hilfe gefragt. So haben es die Apps „Oje, ich wachse!“ und „AnkiMobile Flashcards“ wieder einmal in die iOS-Charts geschafft.