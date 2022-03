Alles wird teurer: Was kann ich jetzt dagegen tun?

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Teuerung in Deutschland noch einmal beschleunigt. Der Benzinpreis liegt inzwischen bei über zwei Euro pro Liter, die Strom- und Gaspreise klettern rasant – und auch der Einkauf im Supermarkt kostet immer mehr. Was lässt sich tun, um die Teuerung zumindest ein wenig zu mindern?

Halle (Saale)/DUR/dpa/slo – Was derzeit teurer wird: alles. So lässt sich das Lebensgefühl vieler Menschen derzeit zusammenfassen. Tatsächlich hat der russische Krieg in der Ukraine die sowieso steigenden Energiekosten noch einmal in die Höhe katapultiert. Und die Energiekosten wirken sich auch auf zahlreiche andere Bereiche aus, vor allem auf Lebensmittel.

Benzinpreis über zwei Euro – was kann ich tun?

Der Benzinpreis steigt und steigt. Aktuell scheinen 2,50 Euro für einen Liter Super realistisch. Umso mehr lohnt es sich, zur richtigen Zeit und an der richtigen Tankstelle zu tanken. Der ADAC rät zum Beispiel, wenn möglich zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr zu tanken. Dann sind die Preise meist etwas niedriger. Bei der Wahl der Tankstelle lohnen sich hingegen nur kurze Umwege. 15 Kilometer Umweg lohnen sich zum Beispiel erst bei rund drei Cent Unterschied.

Was immer hilft: Den Benzinverbrauch zu reduzieren. Das heißt: Lieber etwas langsamer fahren und schneller einen Gang hochschalten. Das senkt den Verbrauch deutlich.

Und je höher der Benzinpreis klettert, desto günstiger werden im Vergleich Bus und Bahn, was dann für manche Menschen auch einen etwas längeren Weg verschmerzbar macht. Und auf kurzen Wegen sind das Fahrrad oder die eigenen Füße sowieso das günstigste Verkehrsmittel.

Strom und Gas werden immer teurer – Was kann ich tun?

Wer aktuell einen noch länger gültigen Strom- oder Gasvertrag mit Preisgarantie hat, kann glücklich sein. Die Preise steigen derzeit massiv. Wem eine Preiserhöhung oder gar die Kündigung ins Haus flattert, der sollte unbedingt die verschiedenen Anbieter vergleichen. Denn nicht alle erhöhen ihre Preise gleichermaßen.

Wer sich einen neuen Versorger sucht, der sollte aber nicht nur auf den Preis schauen. Zuletzt hatten sich einige Anbieter kräftig verkalkuliert und stellten schließlich die Versorgung ganz ein. Einen Überblick, welcher Anbieter welche Preise und Konditionen bietet, liefern Vergleichsportale wie Verivox oder Check24.

Lebensmittel werden immer teurer – Was kann ich machen?

Die steigenden Energiekosten haben auch Einfluss auf die Supermarkt-Preise. Denn schließlich wird auch die Herstellung und der Transport von Lebensmitteln teurer. Hinzu kommt, dass durch den Krieg in der Ukraine im Sommer eine Getreide-Knappheit droht. Das Land ist einer der größten Getreideexporteure der Welt.

Kunden bleibt aktuell vor allem, Preise zu vergleichen und auf Angebote zu hoffen. Zudem wird mit steigenden Preisen eins immer wichtiger: Nur das kaufen, was man auch wirklich verbrauchen wird. Für Lebensmittel, die man am Ende in den Müll wirft, hat man unnötig Geld ausgegeben.