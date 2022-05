„Kein Engpass bei Mehl“: Wie Bauern in Anhalt auf die Folgen des Ukraine-Kriegs blicken

Der Anbau von Backweizen ist anspruchsvoll. Neben Preisen für Dünger und Diesel ist das Wetter entscheidend. Welche Folgen hat Krieg in Ukraine?

Ein Traktor mit Düngerstreuer (Arbeitsbreite 36 Meter) der APH Hinsdorf ist unterwegs auf einem Winterweizenfeld zwischen Elsdorf und Klietzen. Am Steuer des John-Deere-Traktors sitzt Frank Schröter.

Elsdorf/MZ - „Im Gegensatz zu den unorganischen Nahrungsstoffen, welche die Pflanzen aus der Luft empfangen, bedürfen sie zur Bildung und Entwicklung ihres Leibes gewisser unorganischer Substanzen aus dem Boden“, schrieb der Chemiker Justus von Liebig 1840 in seinem Buch „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie“, mit der er die mineralische Düngung in der Landwirtschaft begründete.