Von Hans-Urlich Köhler - Zum Glück eilt dem „Vogelherd" in Zerbst der Ruf voraus, eine exzellente Küche zu haben. Denn das ist kein Restaurant, wo man mal so beim Vorbeifahren anhält, es zufällig entdeckt. Man muss es finden - oder kennen. Genießer schätzen es seit vielen, vielen Jahren und kommen von weit her. Neulinge werden sich bei der holprigen, langen Anfahrt durch das platte Ackerland fragen: Bin ich hier richtig? Die Überraschung ist dann um so größer. Unter 300 Jahre alten Bäumen, idyllisch an einem Teich gelegen, empfängt ein Haus, das von außen wie ein Schlösschen anmutet, gebaut um 1700, genutzt für vielerlei Dinge. Ab 1852 wurden hier Gäste bewirtet.