Türkei, Griechenland, Italien: Beliebte Reiseziele waren zuletzt immer wieder von Erdbeben betroffen. Worauf Urlauber achten müssen – und wann sie stornieren können.

Erdbeben in der Türkei: Wer seinen Urlaub in dem Land gebucht hat, hat möglicherweise einige reiserechtliche Fragen.

Würzburg - Zuletzt vor der türkischen Westküste und auf Rhodos, auf Kreta, in Neapel, Istanbul oder Bangkok - und nun in der türkischen Provinz Balikesir: Erdbeben in beliebten Reisezielen, können Urlauber beunruhigen. Das gilt vor allem, wenn man vor Ort mitbekommt, wie die Erde zittert. Aber auch, wenn man bald dorthin reisen will, liest man solche Nachrichten mit Sorge.

Reiserechtlich ist die Sache dabei nicht so einfach: Absagen nur aus Angst können teuer werden.

Ein Experte erläutert, was in solchen Fällen für Pauschalreisende gilt – und warum die Lage für Individualreisende oft noch komplizierter ist.

Muss ich vom Veranstalter über Erdbebenrisiken informiert werden?

Nein, Reiseveranstalter müssen nicht darüber informieren, ob das Urlaubsziel in einem Erdbebengebiet liegt, sagt der auf Reiserecht spezialisierte Rechtsanwalt Kay Rodegra. Erdbeben könnten fast überall auf der Welt passieren und gehörten zum „allgemeinen Lebensrisiko“.

Ich lese von Beben in der Türkei, und dass Menschen dort unter Trümmern verschüttet wurden – kann ich dann kostenfrei von meiner geplanten Reise zurücktreten?

Nein, denn Ängste und Sorgen vor einem Erdbeben allein sind keine Gründe für einen kostenfreien Reiserücktritt von einer Pauschalreise. Fällige Stornierungsgebühren müssten Urlauber dann tragen.

Das gilt beispielsweise auch für Istanbul, wo Ende April die Erde heftig bebte und einige Geologen darin Vorboten eines noch heftigeren Bebens sahen. „In einigen Regionen der Erde werden Superbeben erwartet, die morgen oder in 1.000 Jahren kommen können“, sagt Rodegra. Ängste davor seien keine Gründe, um kostenfrei von einer gebuchten Reise zurücktreten zu können. Hier gilt, dass Reisende sich vor der Buchung damit auseinandersetzen müssen.

Was ist, wenn ich am Tag nach einem Beben dorthin reisen soll?

Mit Blick auf Istanbul, wo die Erde mehrfach in kurzer Zeit gebebt hatte, war die Situation zunächst unklar. Bei unmittelbar anstehenden Reisen könnte in solchen Fällen ein kostenfreier Rücktritt möglich sein, so Rodegra. „Wenn am nächsten Tag eine Reise in ein Gebiet ansteht, wo es Panik wegen eines Erdbebens gab und die Lage nicht geklärt ist, da sehe ich schon die Option dazu“, sagt er.

Aber sobald feststeht, dass es keine größeren Schäden gibt und die Reise nicht beeinträchtigt sein wird, geht das nicht mehr. Darum gelten zwei Ratschläge in solchen Fällen:

Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufnehmen. Der beobachtet die Situation ebenfalls genau und sagt geplante Reisen bei hohen Risiken oder zu erwartenden Beeinträchtigungen in der Regel auch von selbst ab.

Nicht vorschnell stornieren, wenn die Reise erst in einigen Tagen oder Wochen ansteht. Stellt sich dann heraus, dass die Region problemlos zu bereisen ist, bleibt man womöglich auf den Kosten sitzen.

Als Beispiel führt der Experte das schwere Beben Ende März in Myanmar und Thailand an. Auch ein im Bau befindliches Hochhaus in Bangkok stürzte dadurch ein, viele Menschen kamen dabei ums Leben. Dennoch: Ansonsten blieben andere Gebäude und die Infrastruktur in der thailändischen Hauptstadt intakt und die beliebten Urlaubsregionen am Meer waren auch nicht betroffen.

„Da war keine Beeinträchtigung oder Gefährdungslage für eine Thailand-Reise gegeben“, so Rodegra. Wer seine in ein paar Wochen anstehende Reise nach Bangkok unmittelbar nach dem Beben storniert hätte, wäre auf den Stornokosten sitzengeblieben.

Was ist, wenn es im Urlaubsgebiet nach der Buchung der Reise zu massiven Zerstörungen kommt?

Eingestürzte Häuser, kaputte Straßen, beschädigte Flughäfen: Sind massive Schäden am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe zu beklagen, liegt laut Rodegra ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand vor. In solchen Fällen sei ein kostenfreier Rücktritt von einer Pauschalreise möglich, wenn erhebliche Beeinträchtigungen oder Gefahren zu erwarten seien.

Falls der Reiseveranstalter das nicht akzeptiert, dann können Betroffene etwa mit Medienberichten über die Ausmaße der Zerstörungen oder mit Einschätzungen des Auswärtigen Amtes argumentieren – eine Reisewarnung des Ministeriums für eine Region ist beispielsweise ein starkes Indiz für unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände.

Aber selbst hier gilt: Nicht zu früh stornieren. Steht die Reise in ein betroffenes Gebiet in einem halben Jahr an, sollte man noch warten. Rodegra führt aus: „Es muss zum Zeitpunkt des Rücktritts feststehen oder sehr wahrscheinlich sein, dass es am Zielort der Reise oder in unmittelbarer Nähe zu erheblichen Beeinträchtigungen oder einer Gefährdungslage kommt, die die Durchführung der Reise für den Urlauber unzumutbar macht.“ Deshalb müssen Urlauber in vielen Fällen zunächst einmal die weitere Entwicklung im Reiseland abwarten.

Und wenn ich mehrere Ziele in einem Land bereise?

Bei Rundreisen hängt die Frage des kostenfreien Rücktritts davon ab, ob diese maßgeblich störungsfrei durchführbar sind. Ist nur einer von vielen Orten auf der Reise vom Erdbeben betroffen und deshalb nicht zu bereisen, ist das kein ausreichender Grund für einen kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag. Allerdings könne ein ausgefallener Programmpunkt eine Preisminderung begründen, so der Experte.

Was ist, wenn ich individuell gebucht habe?

Im Gegensatz zu Pauschalreisenden können sich Menschen, die Flug und Hotel individuell gebucht haben, bei Naturkatastrophen nicht auf ihren Veranstalter zurückziehen. Sie müssen sich mit jedem einzelnen Vertragspartner auseinandersetzen, etwa Airline, Hotel oder Ferienhausvermieter.

Rodegra nennt ein Beispiel: Die gebuchte Unterkunft ist durch das Erdbeben beschädigt und nicht bewohnbar. Aber der Flug zum entfernteren Flughafen im Land findet statt. „Den müssen sie dann bezahlen, auch wenn sie ihn vielleicht nicht mehr Anspruch nehmen, da sie ja keine Unterkunft mehr haben.“

Hintergrund: Wenn mindestens zwei Reiseleistungen kombiniert und in einem Paket verkauft werden, gilt das in der Regel als Pauschalreise. Ein Klassiker sind Flugpauschalreisen, die Flüge und Hotel beinhalten. Aber beispielsweise auch eine Kombination aus Flug und Mietwagen kann dazu zählen.

Die Erde bebt und ich bin vor Ort – welche Rechte habe ich?

Reiseveranstalter sind in solchen Fällen in der Pflicht, ihre Reisenden zu informieren. Ist die Unterkunft nicht mehr sicher bewohnbar, müssen sie eine Ersatzunterbringung stellen.

„Wenn es nach einer Naturkatastrophe für Urlauber nicht mehr zumutbar ist, in dem Gebiet weiter zu verweilen, muss der Veranstalter einen früheren Rückflug besorgen und die gesamten Mehrkosten dafür tragen“, sagt Rodegra. Vorausgesetzt natürlich, die Flüge waren Teil der Pauschalreise und wurden nicht selbst von den Urlaubern dazugebucht.

Haben Urlauber alles selbst gebucht und ist kein Veranstalter involviert, sind sie entsprechend auch selbst verantwortlich, Ersatzunterkünfte und alles Weitere zu besorgen. Ansprechpartner in Notsituationen können für sie dann die deutschen Botschaften und Konsulate sein.