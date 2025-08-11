Auf dem Telegrafenberg in Potsdam wurde wissenschaftliche Geschichte geschrieben. Heute arbeiten hier weltweit anerkannte Forschungsinstitute. Für Besucher wurde ein Rundkurs zwischen modernen und historischen Wissenschaftshäusern angelegt. An 14 Stationen lässt sich ein wenig eintauchen in Geschichte und Gegenwart dieses Ortes.

Im Michelson-Haus (Ausschnitt) arbeiten Wissenschaftler des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung.

Potsdam/MZ - Dieses Unikum lässt Spaziergänger im Potsdamer „Wissenschaftspark Albert Einstein“ rätseln. Etwas versteckt hinter einem monumentalen Backsteinbau ragt auf der Spitze des Telegrafenbergs ein hölzerner Mast knapp sieben Meter in die Höhe. Drei Flügelpaare fallen auf, die anmuten wie Eisenbahnsignale. Lange Seile, große Rollen und Kurbeln sind zu sehen und fordern den Besucher heraus. Was ist das?