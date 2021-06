Welche Urlaubsländer bald zum Risikogebiet werden könnten

Die Corona-Zahlen steigen in vielen Ländern wieder- auch in beliebten Urlaubsländern. Grund dafür ist vor allem die Delta-Variante. Welche Länder bald zu Risikogebieten werden könnten.

Halle (Saale) - In vielen Ländern steigen die Corona-Zahlen wieder. Der Grund dafür ist vor allem die hochansteckende Delta-Variante. In Portugal ist die Lage so dramatisch, dass die Bundesregierung das Land als Virusvariantengebiet eingestuft hat. Damit folgt Portugal Großbritannien als zweites europäisches Land, welches als Virusvariantengebiet eingestuft wurde.

Großbritannien und Portugal als Virusvariantengebiete eingestuft

Auch in Großbritannien ist die Lage mit der Delta-Variante dramatisch. Die Mutation macht hier mittlerweile fast 90 Prozent der Corona-Infektionen aus. In Portugal sind 56 Prozent der Corona-Fälle laut GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) in den letzten vier Wochen auf die Delta-Variante zurück zu führen.

Für Reisende aus Virusvariantengebieten hat dies weitreichende Beförderungsverbote und strikte Quarantäneregeln zur Folge. Viele Urlauber sind deshalb vorzeitig aus Portugal abgereist, um die Quarantänepflicht zu umgehen.

Das gleiche könnte Touristen bald womöglich auch in anderen Ländern drohen. Am wahrscheinlichsten ist das derzeit in Spanien. Laut der Initiative GISAID beträgt der Anteil der Delta-Variante dort in den letzten vier Wochen 21,8 Prozent. In Deutschland sind es im gleichen Zeitraum 12,5 Prozent.

Spanien bald Risikogebiet?

Der Unterschied ist jedoch: Während die Inzidenz in Deutschland bei 5 liegt, liegt sie in Spanien laut dem Ministerio de Sanidad bei 51,54 Prozent (Stand 28. Juni). Somit liegt die Inzidenz in Spanien knapp über dem kritischen Wert von 50. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Türkei. Dort steigen die Zahlen ebenfalls.

In anderen beliebten Urlaubsländern wie Griechenland, Frankreich, Italien oder Kroatien ist die Lage derzeit hingegen entspannt. Die Infektionszahlen gehen zurück und die Delta-Variante ist nicht so ausgeprägt. (mz/acs)