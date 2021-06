Was über die Corona-Virusvariante bekannt ist

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich immer schneller aus. Auch in Deutschland könnte sich die Situation deshalb wieder ändern. Was die Delta-Variante ist und welche Gefahr von ihr ausgeht.

Halle (Saale) - Die Delta-Variante breitet sich immer weiter aus- auch in Deutschland. Laut RKI ist die Virusvariante derzeit für ca. 15% der Neuinfektionen verantwortlich. In Großbritannien dominiert die Delta-Variante bereits. Hier wird sie für 90 Prozent aller Neuinfektionen im Land verantwortlich gemacht.

Delta-Variante breitet sich schnell aus

In Großbritannien wurden deshalb bereits Lockerungsschritte wieder verschoben. Die Regierung hofft darauf, durch eine Beschleunigung des Impfprogrammes in den kommenden vier Wochen den rasanten Anstieg der Delta-Variante abzubremsen.

Könnte eine solche Situation auch in Deutschland entstehen? Und was ist bisher über die Delta-Variante bekannt? Können die Impfungen mit den zugelassenen Impfstoffen auch gegen die Delta-Variante des Corona-Virus schützen?

Kann die Delta-Variante die Corona-Situation in Deutschland wieder verschärfen?

Klar ist: Auch in Deutschland kann die Delta-Variante zu einer Trendumkehr führen: Die Zahlen können auch hier wieder steigen, je weiter sich die Delta-Variante ausbreitet.

Die aktuelle Entwicklung erinnert dabei stark an die Anfänge der dritten Welle im Januar, als die Inzidenzen zwar insgesamt stark zurück gingen, die Alpha-Variante sich jedoch exponentiell immer stärker ausbreitete. Dies könnte nun auch mit Delta der Fall sein.

Wie schützen Impfungen gegen die Delta-Variante des Corona-Virus?

Virologe Christian Drosten und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach drängen darauf die Impfkampagne zu beschleunigen. Denn während die Erstimpfung noch keinen besonders hohen Schutz gegen die Delta-Variante gewährleistet, schützen vollständige Impfungen sehr gut gegen sie.

Meine Rede. Delta Variante ist nur ein grosses Risiko für die Ungeimpften, leider somit auch die Kinder. Für vollständig Geimpfte ist ein wirklich schwerer Verlauf eine Seltenheit. Daher werden wir dringend Impfkampagnen machen müssen. https://t.co/1W4OluNCbk — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 22, 2021

Der Impfschutz gegen die Delta-Variante würde nach einer noch nicht gegengeprüften britischen Studie nur bei knapp 34, anstatt rund 51 Prozent (wie bei dem ursprünglichen Corona-Virus) liegen.

Ein vollständiger Impfschutz mit zwei Dosen der Mittel von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca kann schwere Krankheitsverläufe bei der Delta-Variante des Coronavirus jedoch sehr gut verhindern, wie das britische Gesundheitsministerium Mitte Juni mit einer neuen Datenanalyse bekannt gab.

Was ist die Delta-Variante?

Die Delta-Variante, mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.617.2 wurde erstmals in Indien registriert und ist eine Variante von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht.

Sie wurde nach einem Buchstaben des griechischen Alphabets benannt, gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Benennung von als bedenklich einzustufenden Varianten. Neutrale Namen sollen eine Stigmatisierung von Ländern vermeiden, in denen die Varianten zuerst aufgetreten sind.

Warum ist die Delta-Variante so gefährlich?

Die Delta-Variante gilt als deutlich ansteckender als der Wildtyp und sogar als die Alpha-Variante. Es wird angenommen, dass sich die Virusvariante leichter an die Zellen in unserem Körper heftet. Das bedeutet, dass die Variante übertragbarer und damit ansteckender ist und somit ein größeres Potenzial hat, Ausbrüche zu verursachen.

Menschen, die sich mit der Delta-Variante infizieren, klagen häufig über Symptome, die andere Virus-Varianten seltener auslösen. Statt trockenem Husten und Geschmacksverlust leiden Infizierte oft unter einer laufenden Nase, Kopfschmerzen und einer rauen Kehle. Sie gleichen damit eher den Symptomen einer schlimmen Erkältung. Dies kann zu Problemen führen, da Infizierte schwerer zu identifizieren sind.

Was ist „Delta Plus“?

In der vergangenen Woche wurde von indischen Behörden berichtet, dass eine weitere Variante - die als Delta Plus bezeichnet wird - identifiziert worden ist. Bei "Delta Plus" handelt es sich um eine Mutation der ursprünglichen Delta-Variante - auch von ihr wird angenommen, dass sie ansteckender ist.

Die Weltgesundheitsorganisation verfolgt "Delta Plus" als Teil der Delta Variante. Bislang ist wenig darüber bekannt, ob sie weitere Auswirkungen hat. (mz/acs)