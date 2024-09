Singapur - Der Changi Airport in der Glitzermetropole Singapur wird in internationalen Rankings regelmäßig als einer der besten und schönsten Flughäfen der Welt geführt. In Zukunft wird der beeindruckende Komplex um einen Mega-Terminal reicher: In der ersten Jahreshälfte 2025 beginnen die Arbeiten am schon länger geplanten Terminal 5 (T5), der Mitte der 2030er Jahre den Betrieb aufnehmen soll, wie Ministerpräsident Lawrence Wong kürzlich ankündigte.

Bisher verfügt der Flughafen über vier Terminals sowie ein futuristisches Lifestyle-Gebäude namens „The Jewel“. Der gläserne Rundbau gilt als architektonisches Meisterwerk und Paradies für Reisende: Er beherbergt 280 Restaurants und Geschäfte sowie einen 40 Meter hohen, runden Indoor-Wasserfall, der aus der gläsernen Decke in die Tiefe rauscht und von hängenden Terrassengärten umgeben ist.

Wichtiges Drehkreuz in Südostasien

Die südostasiatische Wirtschaftsmetropole gilt bereits jetzt als Luftfahrtdrehkreuz in der Region. „Wir können uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“, betonte Wong. Da auch andere Länder in Asien massiv in den Ausbau ihrer Luftfahrt-Infrastruktur investierten, sei es wichtig, dass auch Changi Airport weiter wachse. Künftig sollen von Singapur aus 200 Ziele statt wie bisher 150 angeflogen werden. Das Projekt war wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben worden.

Der neue Terminal allein soll eine Kapazität von jährlich etwa 50 Millionen Passagieren haben. Zum Vergleich: Vor der Pandemie waren an dem Flughafen in allen Terminals zusammengenommen 68,3 Millionen Passagiere abgefertigt worden, 2023 waren es wieder knapp 60 Millionen oder etwa 86 Prozent des Vor-Covid-Niveaus. Damit war Changi Airport zwar einer der geschäftigsten Flughäfen Asiens, rangierte global aber „nur“ auf Rang 17.