Beim Luftverkehr in dem südeuropäischen Urlaubsland stehen die Zeichen am Wochenende auf Stillstand. Darauf weist sogar das Auswärtige Amt hin. Was heißt das für Urlauber?

Lissabon/Berlin - Zum Ende der Sommerferien in mehreren Bundesländern müssen sich Portugal-Reisende auf Probleme an den Flughäfen des Landes einstellen. Für dieses Wochenende (31.08. und 01.09.) seien landesweite Streiks des Abfertigungspersonals angekündigt, so das Auswärtige Amt (AA). Es drohen Ausfälle, womöglich könnte es auch zur vollständigen Einstellung des Flugverkehrs kommen, heißt es in den Reisehinweisen des AA zu Portugal. Urlauber sollten ihren Flugstatus regelmäßig checken.

Bei einer Annullierung ihres Fluges haben Reisende in jedem Fall die Wahl zwischen der Rückzahlung des Ticketpreises oder einer kostenlosen Ersatzbeförderung, um die sich die Airline kümmern muss, teilt das Fluggastrechteportal Flightright mit. Und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Dabei seien auch alternative Verkehrsmittel wie Zug oder Bus und Flugverbindungen anderer Airlines zu berücksichtigen. Stranden Passagiere, haben sie das Recht auf Betreuungsleistungen und gegebenenfalls Hotelübernachtungen vor Ort.

Umstritten dürfte mit Blick auf die Rechtslage die Frage nach zusätzlichen Entschädigungszahlungen sein. Entscheidend ist dabei immer, ob es sich um einen „außergewöhnlichen Umstand“ handelt, der außerhalb des Einflussbereichs der Airline liegt. Bei Ausständen des Flughafenpersonals - wie in diesem Fall - sind die Chancen auf Entschädigungszahlungen oft eher gering.