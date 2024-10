Wer New York besucht, will die Metropole meist auch von oben sehen. Auf dem Rockefeller Center geht es jetzt noch etwas weiter hinauf.

New York - Da war Luft nach oben: Wer in New York hoch hinaus will, der kann sich künftig auf dem Rockefeller Center noch weiter als bisher in die Höhe begeben: Möglich macht das der kürzlich eröffnete „Skylift“, eine Art runder Aufzug mit Open-Air-Aussichtsplattform auf der Spitze. Der Lift bringe Besucher und Besucherinnen vom Dach des berühmten Gebäudes mitten in Manhattan aus noch etwa drei Stockwerke höher, so die Betreiber. Ganz oben steht man dann auf 275 Meter Höhe.

Von der Aussichtsplattform des „Skylift“ aus habe man einen unverstellten Rundum-Blick auf das Häusermeer der Millionenmetropole - und „das aufregende Gefühl zwischen Wolkenkratzern zu schweben“, heißt es weiter.

Tickets für den Panorama-Aufzug sind ab 35 US-Dollar (etwa 30 Euro) zu haben - zusätzlich zu den etwa 40 US-Dollar, die der Eintritt auf die Aufsichtsplattform auf dem Dach des Rockefeller Center bereits kostet.

Reichlich Auswahl an Aussichtsplattformen

In Manhattan konkurrieren derzeit gleich mehrere Aussichtsplattformen miteinander und bieten deswegen immer neue Attraktionen an. Zu den alteingesessenen Observatorien auf dem Empire State Building und dem Rockefeller Center kamen in den vergangenen Jahren etwa Plattformen im One World Trade Center sowie „The Edge“ in Hudson Yards und „Summit“ im Hochhaus „One Vanderbilt“ dazu.