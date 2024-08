Erste Eröffnung in Brisbanes neuem Lifestyle-Viertel

The Star Entertainment Group/dpa-tmn

Brisbane eröffnet das neue Entertainment-Viertel Queen's Wharf: Mit dem Herzstück „The Star“ und einem beeindruckenden Sky Deck will die Stadt voraussichtlich 1,4 Millionen zusätzliche Besucher anziehen.

Brisbane - Brisbane bekommt nach Jahren der Umbauarbeiten sein neues LIfestyle- und Entertainment-Viertel Queen's Wharf. Am 29. August öffnet zuerst das Herzstück „The Star“ seine Pforten in der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland, heißt es von der Marketing-Agentur „Tourism and Events Queensland“.,

„The Star“ ist ein Komplex mit Fünf-Sterne-Hotel und einem 100 Meter hohen Sky Deck, das eine spektakuläre Aussicht über das Viertel und den Brisbane River verspricht. Das Deck soll rund um die Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Komplett eröffnet soll Queen’s Wharf laut Schätzungen um die 1,4 Millionen mehr Besucher nach Brisbane bringen. Auf 40.000 Quadratmetern entstehen neben Hotellerie- und Gastronomie-Angeboten Shopping-Zonen und Boutiquen. In Brisbane werden im Jahr 2032 zudem die Olympischen Sommerspiele stattfinden.