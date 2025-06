Nur noch bis zum 15. Juni: Danach bietet die Deutsche Bahn keine günstigen Sitzplatzreservierungen für Familien mehr an. Auch für Kinder müssen ab Sonntag die Sitzplätze gezahlt werden. Damit wird das Reisen mit dem Zug für Eltern mit Kindern noch teurer.

DB schafft Service ab: Deswegen müssen Familien ab Sonntag tiefer in die Tasche greifen

Frankfurt (Main). – Gleich doppelt so viel für Sitzplatzreservierungen ausgeben als vorher: Das droht Familien ab Sonntag, die nun teurer reisen müssen. Die Deutsche Bahn (DB) hat Anfang der Woche verkündet, dass sie zum Ende der Woche, am Sonntag, 15. Juni, die Familienreservierungen abschaffen wird.

Frust bei Familien, aber auch harsche Kritik von Sozialverbänden oder auch Greenpeace ist deswegen zu vernehmen. Wird jetzt versucht, die tiefroten DB-Zahlen aus dem vergangenen Jahr – 1,8 Milliarden Euro – mit neuen Sitzplatz-Preisen für Babys und Kinder auszugleichen?

DB-Fahrplanwechsel: Sitzplätze teurer, Familienreservierung abgeschafft

Ein kleiner Trost: Es bleibe dabei, dass Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren in Begleitung kostenfrei reisen, so die DB. Zum Fahrplanwechsel am 15. Juni kommen aber neben der Abschaffung der Familienreservierung noch mehr Kosten auf alle Gäste zu, die ihre Fahrt auf einem festen Sitzplatz im Zug verbringen wollen.

Der Konzern erhöht nämlich in der 2. Klasse die Preise für Platzreservierungen von 5,20 Euro auf 5,50 Euro. In der 1. Klasse ist eine autonome Reservierung für 6,90 Euro erhältlich und nicht mehr wie bisher für 6,50 Euro.

Platzreservierung für Familien deutlich teurer

Für eine vierköpfige Familie bedeutet die Preissteigerung für Hin- und Rückfahrt einen Anstieg von mehr als 100 Prozent. Anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung in der zweiten Klasse sind es mit zwei Kindern künftig 22 Euro für eine Fahrt.

Für Hin- und Rückweg kommen 44 Euro zusammen – das alles zusätzlich zum eigentlichen Ticketpreis. Eine Familienreservierung für 10,40 Euro war bislang für bis zu fünf Personen möglich.

Ohne Sitzplatzreservierung können Gruppen oder auch Familien mit mehreren Kindern möglicherweise nicht zusammensitzen. Wenn Familien zusammenhängende Sitzplätze wollen, müssen sie diese vorab reservieren.

"Wir wollen die Mitnahme von Kindern und Jugendlichen auch weiterhin kostenfrei anbieten", sagte eine Bahn-Sprecherin auf Nachfrage. "Klar ist aber auch: Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns aktuell befinden, müssen wir unsere Angebote wirtschaftlich tragbar gestalten."