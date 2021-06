Die 10 schönsten Seen in Deutschland

Halle (Saale) - Für einen entspannten Urlaub am Wasser muss man nicht weit reisen. Deutschland steckt voller idyllischer Badeseen, in denen man sich im Sommer abkühlen kann.

Müritz in Mecklenburg Vorpommern

Der zweitgrößte See in Deutschland errinnert mit seinen feinen Sandstränden, der unberührten Natur und den Fischerhäuschen an ein kleines Meer. Im Osten grenzt an den See der Müritzer Nationalpark an, Deutschlands größter terrestrischer Nationalpark.

Röbel an der Müritz. (Foto: Imago/ agefotostock)

Bodensee in Baden-Württemberg

Der Bodensee ist der größte deutsche See und liegt im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der See zählt zu den saubersten Gewässern und erwärmt sich im Sommer bis zu 25 Grad. Er ist ein Traumsreiseziel für Wassersportler. Doch auch der Bodensee-Radweg führt auf ca. 260 km einmal rund um den See.

Kanus auf dem Bodensee bei Konstanz. (Foto: Imago/ bodenseebilder.de)

Eibsee in Bayern

Der Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen bietet ein atemberaubendes Panorama. Er liegt am Fuße der Zugspitze in 1.000 Metern Höhe und ist von Felsen und Bergen umgeben. Bei einer Tour zum Eibsee kann man dem Zugspitzgletscher also ebenfalls einen Besuch abstatten. Rund um den See kann man außerdem fabelhaft wandern und Fahrrad fahren.

Insel im Eibsee. (Foto: Imago/ Eibner)

Wannsee in Berlin

Die Badebucht in Berlin ist von prächtigen Villen, schöner Natur und einer romantischen Pfaueninsel umgeben. Ob Schiffstour, Freibad oder Wassersportler - am Wannsee bieten sich zahlreiche Möglichkeiten.

Wannsee in Berlin. (Foto: Imago/ Rolf Zöllner)

Schluchsee in Baden-Württemberg

Der Schluchsee liegt im Schwarzwald und entstand als Gletschersee des Feldberges. Er ist der größte See des Schwarzwaldes. In ihm kann man nicht nur baden, sondern auch tauchen, segeln und surfen. Rund um den See kann man außerdem ideal Rad fahren und wandern.

Badebucht am Auslauf des Schluchsees im Schwarzwald. (Foto: Imago/ Winfried Rothermel)

Steinhuder Meer in Niedersachsen

In den 70er Jahren wurde im Steinhuder Meer eine Badeinsel angelegt, die nur über eine Fußgängerbrücke zu erreichen ist. Ein besonderes Highlight ist die „Weiße Düne" am Nordufer. Das Steinhuder Meer ist der größte See Nordwestdeutschlands und ein ideales Bade-, Surf- und Segelrevier und ein beliebtes Ausflugsziel.

Das Steinhuder Meer gilt als ideales Surf- und Segelrevier. (Foto: Imago/ Henning Scheffen)

Bleilochtalsperre in Thüringen

Der größte Stausee Deutschlands ist 28 Kilometer lang und erinnert durch seine schmale Form an die Fjorde Skandinaviens. Die Bleilochtalsperre ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, welches nicht nur von Freunden des Wassersports und des Wanderns, sondern auch von Campingurlaubern sehr gern besucht wird. Zahlreiche Fahrgastschiffe laden darüber hinaus zu einer Rundfahrt ein.

Aussicht auf die Bleilochtalsperre in Thüringen. (Foto: Imago/ Andreas Vitting)

Großer Plöner See in Schleswig-Holstein

Der große Badesee lockt mit schönen Sandstränden und vielen Freizeitangeboten jährlich viele Besucher an. Er erstreckt sich südwestlich der Stadt Plön, die an seinem Ufer liegt. Die einzigartige Landschaft des Naturpark Holsteinische Schweiz, die den Großen Plöner See komplett umgibt, lädt zu gemütlichen Spaziergängen oder spannenden Fahrradtouren am Seeufer ein.

Große Plöner See. (Foto: Imago/ alimdi)

Chiemsee in Bayern

Der drittgrößte See in Deutschland bietet eine tolle Berg-Kulisse. Mitten auf dem See befindet sich außerdem die Herreninsel mit dem Schloss Herrenchiemsee. Der Chiemsee ist der größte See in Bayern. Seinen Reiz machen nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten aus.

Kitesurfen auf dem Chiemsee. (Foto: Imago/ Ernst Wukits)

Edersee in Hessen

Edersee in Hessen. (Foto: Imago/ Jochen Tack)

Der Edersee verläuft über 27 Kilometer durch den Naturpark Kletterwald. Hier gibt es zum Beispiel eine Wasserski-Anlage, einen Bootsverleih, sowie eine Sommerrodelbahn. (mz)