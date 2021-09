Bangkok will im November wieder Touristen empfangen

Reisen trotz Corona: Mit speziellen Projekte haben thailändische Inseln wie Phuket und Ko Samui seit Juli einen Tourismusneustart gewagt. Nun will Bangkok folgen.

Bangkok - Thailands beliebte Hauptstadt Bangkok wird sich

voraussichtlich erst im November wieder für internationalen Tourismus

öffnen. Um wieder Besucher zu empfangen, müssten mindestens 70

Prozent der Einwohner der Mega-Metropole vollständigen Impfschutz

haben, zitierte die Zeitung „Bangkok Post“ am Dienstag den örtlichen Gouverneur Aswin Kwanmuang. Derzeit seien erst 42 Prozent der Bürger doppelt geimpft. Schätzungen zufolge hat die Stadt mehr als zehn Millionen Einwohner.

Nur wenn die Infektionszahlen weiter sinken

Wenn die Impfkampagne fortschreite wie bisher, dann könnte Bangkok in

der ersten oder zweiten Novemberwoche geöffnet werden, so die

Stadtverwaltung. Weitere Bedingungen seien aber, dass die

Infektionszahlen weiter sinken und die Krankenhäuser nicht überfüllt

sind. Zuletzt wurden in der Großstadt etwa 2700 bis 2800 neue Fälle

pro Tag gemeldet. Wenn alle Kriterien erfüllt seien, solle über die

Leitlinien und Regeln für eine Öffnung entschieden werden.

Bangkok war vor der Corona-Pandemie eine der meistbesuchten Städte

der Welt. Die Stadt lockt mit Attraktionen wie dem Grand Palace, dem

Wat Pho Tempel und den schwimmenden Märkten. 2019 kamen noch mehr als

22 Millionen Besucher.

Hoffnung auf baldigen Neustart

Die größten Inseln Phuket und Ko Samui versuchen bereits seit Juli

dank spezieller Projekte einen Neustart des wichtigen

Tourismuszweiges. Vollständig geimpfte Urlauber aus Dutzenden Ländern

dürfen unter strengen Auflagen wieder quarantänefrei anreisen. Auch

viele weitere Regionen des beliebten Urlaubslandes, darunter die

Provinz Chon Buri mit dem Badeort Pattaya, das kulturelle Zentrum

Chiang Mai im Norden und Prachuap Khiri Khan mit dem Ort Hua Hin,

hoffen auf einen baldigen Neustart des Sektors.