In der Elvis-Fabrik - Graceland, der Hof des King

Memphis/MZ. - Es ist ein riesiger Komplex, der da am Rande von Memphis im US-Bundesstaat Tennessee steht. Zwischen Southland Hills und Old Hickory Hills erstreckt sich Graceland, 20 Jahre lang Sehnsuchts- und Zufluchtsort von Elvis Aaron Presley. Hier lebte der King mit seiner Familie. Hier beherbergte er Freunde, hier feierte und trauerte er. Hier machte er Pause auf der Hatz nach noch größerem Erfolg und noch mehr Ruhm. Hier starb der King an jenem schicksalhaften 16. August vor 48 Jahren.