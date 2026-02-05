Kraftsport ist für einen gesunden Körper wichtig. Wer zu Hause trainieren will, findet im Handel Gewichte und Geräte dafür. Welche sind sinnvoll? Worauf können Käufer achten?

Bei Kurzhanteln mit Gewichtsscheiben kann je nach Übung und Trainingsniveau das Gewicht flexibel angepasst werden.

München - Schluss mit Ausreden: Wer jetzt mit dem Heimtraining startet, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern bleibt auch langfristig am Ball. Wer sich den Weg ins Fitnessstudio sparen will, findet für das Work-out zu Hause viele Trainingsgeräte.

Die gute Nachricht: Es braucht nicht viel Platz. Hanteln oder Liegestützgriffe reichen für den Einstieg völlig aus. Wer mehr Raum zur Verfügung hat, kann über eine Trainingsbank nachdenken.

Aber Achtung: Die Geräte sollten zum aktuellen Trainingsniveau passen, so Florian Staudigl von Tüv Süd. Zu hohe Einstiegsgewichte oder instabile Konstruktionen können das Verletzungsrisiko erhöhen.

Und worauf sollten Käufer noch achten, damit die Geräte passen und sicher sind?

Liegestützgriffe - Schutz für die Handgelenke

Liegestützgriffe entlasten beim Training die Handgelenke. Außerdem wichtig:

Belastbarkeit prüfen: Die maximale Tragkraft muss deutlich über dem Körpergewicht liegen. Beim Training wirken dynamische Kräfte, die zu kurzzeitigen Belastungsspitzen führen. Hier sollte man auf Nummer sicher gehen.

Ergonomie testen: Idealerweise sind die Griffe leicht angewinkelt, das Gerät liegt dann besser in der Hand. Wenn möglich, sollte man unterschiedliche Modelle direkt im Laden ausprobieren, bevor man sich zum Kauf entscheidet.

Standfestigkeit checken: Wer die Liegestützgriffe einsetzten will, sollte auf eine rutschfeste Standfläche achten. Denn auf glatten Böden könnten die Griffe verrutschen.

Hanteln - das Gewicht flexibel verstellen

Auch Hanteln nehmen wenig Platz ein und bieten maximale Vielseitigkeit. Wer Kurzhanteln mit Gewichtsscheiben wählt, kann das Gewicht je nach Übung und Trainingsniveau flexibel anpassen.

Sichere Fixierung: Die Gewichtsscheiben müssen sich sehr fest fixieren lassen, damit sie sich beim Training nicht lösen. Beim Kauf also auf Schraubverschlüsse oder hochwertige Schnellverschlüsse sowie rutschfeste Griffe achten, rät Florian Staudigl. Rutschfeste Griffe sind gerade bei schweißtreibenden Einheiten entscheidend.

Tipp: Trainingshandschuhe oder Magnesium kann den Grip verbessern.

Trainingsbank - nur, wenn ausreichend Platz vorhanden ist

Will man für die Kraftübungen eine Trainingsbank nutzen, lohnt sich vor dem Kauf ein kurzer Check - wie viel Platz habe ich wirklich? Der Platzbedarf werde oft falsch eingeschätzt, so Staudigl.

Er rät, genügend Freifläche um das Gerät herum einzuplanen. „Dieser Freibereich muss auch einen Bereich für den Notfall-Abstieg einschließen“, erklärt der Tüv-Experte. Diese Qualitätsmerkmale sollten gecheckt werden:

Polsterung nicht zu weich – für stabilen Halt

Rückenlehne und Sitzfläche leichtgängig verstellbar

Stabile Rastmechanismen, die hör- oder fühlbar einrasten

Breite Füße mit rutschfesten Gummierungen

Robuste, stabile Konstruktion

Käufer sollten auf das maximale Benutzergewicht achten - und dieses Gewicht mit der Trainingslast gemeinsam betrachten. Schließlich wirkt beides gleichzeitig auf die Konstruktion ein. Damit die Trainingsbank auch bei hohen Lasten sicher steht, sollte sie breite Füße und rutschhemmende Gummierungen sowie eine stabile Konstruktion haben.

Auch der Untergrund muss fest, eben und rutschfest sein. Eine Trainingsmatte unter dem Gerät kann hilfreich sein - gerade in Mietwohnungen, denn sie kann laut Tüv Süd den Boden schützen, Geräusche dämpfen und die Standfestigkeit verbessern.

Tipp: Nach dem Aufstellen sollte man Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren und nachziehen.