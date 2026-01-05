Keinen Strom haben, ist ziemlich ungemütlich. Wenn er dann wieder kommt, kann es aber auch Probleme geben. Was man deswegen dringend überprüfen sollte.

Nach einem Stromausfall steigt die Brandgefahr, wenn elektrische Geräte unbeaufsichtigt wieder anlaufen: Herd, Bügeleisen und Heizlüfter sollten ausgeschaltet oder vom Netz getrennt werden.

Berlin - Der Strom ist weg, die Straße dunkel, die Wohnung kalt. So weit, so unangenehm - aktuell noch für viele Tausend Berliner Haushalte. Doch auch der längste Stromausfall endet irgendwann. Dann droht möglicherweise ein unerwartetes Risiko: Brandgefahr durch den unkontrollierten Betrieb elektrischer Geräte.

Deswegen wichtig: Prüfen Sie rechtzeitig, dass elektrische Geräte wie Bügeleisen, Herd, Ofen, Wasserkocher oder Heizlüfter ausgeschaltet sind oder der Netzstecker gezogen ist, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Am besten ist, sofort alles nach Bemerken eines Stromausfalls auszuschalten. Dann können Geräte bei Rückkehr der Stromversorgung nicht unbemerkt laufen und zu einer Gefahr werden.

Geräte lieber nacheinander in Betrieb nehmen

Ein weiteres Risiko: Gehen alle Stromverbraucher bei Rückkehr der Stromversorgung schlagartig wieder in Betrieb, könnte das schlimmstenfalls zu Schäden an den Geräten oder der Hausinstallation führen. Eine Lösung: Ist der Strom wieder da, die Geräte nacheinander einzeln in Betrieb nehmen.

Zuletzt: Aufmerksam sein und nach Wiederherstellung der Stromversorgung und beim Wiedereinschalten von Geräten auf Funken, Brandgeruch oder Rauchentwicklung achten.