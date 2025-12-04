Weniger ist mehr: Das gilt auch, wenn es um die Pflege von Zimmerpflanzen im Winter geht. Welcher Standort in der dunklen Zeit des Jahres optimal ist und wie man das Grün vor kalten Wurzeln schützt.

So kommen Zimmerpflanzen gut durch den Winter

Wenn es draußen fröstelt, ist es Zeit, Zimmerpflanzen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

München - Der erste Frost ist da und der Garten ruht: Zeit, um sich mehr um das Grün drinnen zu kümmern. Das fehlende Licht und die trockene Heizungsluft kann Indoor-Pflanzen während der Wintermonate zusetzen.

Mit ein paar einfachen Tipps bleiben sie gesund. Mit der Aufmerksamkeit sollte man es aber nicht übertreiben. „Viele Pflanzen leiden weniger unter Lichtmangel oder Kälte als unter zu viel Fürsorge – vor allem, wenn sie ständig umgestellt oder zu stark gegossen werden“, sagt Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege (BLGL).

So fühlen sich Zimmerpflanzen im Winter wohl:

Licht: Auch im Winter brauchen Pflanzen Licht - direkte Sonne vertragen sie aber nicht gut. Am besten ist ein helles Plätzchen an einem West- oder Ostfenster, wo sich kein Hitzestau entwickeln kann, wenn doch mal Sonne in die Wohnung scheint.

Dünger: In der dunklen Jahreszeit wachsen Pflanzen weniger und brauchen weniger Nährstoffe. Aufs Düngen kann man daher verzichten.

Temperatur: Mögen es Zimmerpflanzen während der kalten Monate kuschelig warm? Die meisten fühlen sich bei Temperaturen ab 16 Grad Celsius wohl. Ausnahmen sind etwa Azalee, Kamelie oder Alpenveilchen - sie kommen auch mit 12 bis 16 Grad Celsius klar. „Topfpflanzen reagieren empfindlich auf einen kalten Fuß. Eine einfache Unterlage aus Kork schützt die Wurzeln zuverlässig“, sagt Gartenbauexperte Lutz Popp

Gießen: Die Erde sollte gleichmäßig feucht, aber nicht dauerhaft durchnässt sein. Wasser, das sich im Untersetzer sammelt, entfernt man nach kurzer Zeit. Am besten gießt man seltener, aber dafür gründlich - das Wasser sollte handwarm und möglichst kalkarm sein.

Zu viel Nässe und trockene Luft vermeiden

Ein häufiges Problem im Winter ist die trockene Heizungsluft. Das kann zu Blütenverlust und braunen Blattspitzen führen. Auch Schädlinge haben dann leichteres Spiel. Lutz Popp empfiehlt, für mehr Feuchtigkeit Schalen mit Wasser oder feuchtem Blähton aufzustellen.

Übrigens: Wer seine Pflanzen gut pflegt, kann sie im Advent gut in Szene setzen. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre braucht es nicht immer Kunststoff und Glitzer. Das geht auch, indem man Zweige, Zapfen, Hagebutten oder getrocknete Orangenscheiben mit Pflanzen wie Weihnachtskaktus oder Ritterstern kombiniert.