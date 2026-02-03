Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp für Vogelfreunde hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Bei eisigen Temperaturen wollen viele Garten- und Balkonbesitzer ihren gefiederten Gästen etwas Gutes tun. Zum Beispiel mit einer Vogeltränke - allerdings gefriert das Wasser bei Minusgraden auch dort schnell. Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem sich das verhindern lässt?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll das Wasser in einer Vogeltränke dank der Wärme einer Kerze nicht gefrieren, verspricht ein Lifehack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Antifrost-Tipp für Vogeltränken in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Ein oder mehrere Grablichter in einen Pflanzstein stellen, Kerzen anzünden und einen Blumenuntersetzer aus Ton darauf platzieren. Die Schale anschließend mit Wasser füllen. Abends die Kerze auspusten und das Wasser ausgießen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Selbst bei minus sechs Grad bleibt das Wasser eisfrei, die Kerzen halten etwa drei Tage lang. Damit sie genügend Sauerstoff erhalten und nicht erlöschen, kann man den Pflanzstein auf nebeneinander angeordneten Ziegelsteinen platzieren, zwischen denen etwas Abstand bleibt.