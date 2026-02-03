Wie gelingt gebackener Spitzkohl, der außen würzig und innen buttrig weich ist? In diesem Rezept setzen eine würzige Marinade und ein fruchtig-nussiges Topping das Gemüse neu in Szene.

Die Spitzkohl-Viertel werden vor dem Backen kurz in der Pfanne angebraten. Nach 40 Minuten im Ofen werden sie auf Kräuterjoghurt gebettet und mit Granatapfelkernen und Walnüssen getoppt.

Berlin - Spitzkohl ist eine besonders zarte Kohlsorte. Lecker mariniert und im Ofen gebacken entwickelt er deftige Röstaromen und wird buttrig weich. Diese Variante des Foodblogs „Zucker&Jagdwurst“ kommt völlig ohne tierische Produkte aus. Je nach Geschmack kann statt pflanzlichem aber auch Joghurt auf Milchbasis verwendet werden.

Zutaten für 4 Portionen

Für den Spitzkohl:

1 Spitzkohl

4 EL Olivenöl

1 EL Senf

1 TL Paprikapulver (süß)

0.5 TL Chilipulver

1 EL Agavendicksaft

Salz

Pfeffer

Für den Kräuterjoghurt:

250 g Sojajoghurt

1 Knoblauchzehe

15 g frische Minze

40 g frische Petersilie

Für das Walnuss-Granatapfel-Topping:

20 g Walnüsse

0.5 Granatapfel

0.5 Zitrone (Saft)

Zubereitung