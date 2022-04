Das Angebot an saisonalem Gemüse und Obst ist vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten reichlich. Wir verraten, welche Sorten im April und Mai erhältlich sind und was man mit ihnen kochen kann.

Halle (Saale)/DUR/jsp - In den Monaten April und Mai haben Rhabarber, Spargel und Bärlauch Saison und sind frisch vom Feld erhältlich. Worauf Sie achten sollten und was Sie mit den Zutaten kochen können, haben wir hier zusammengestellt.

Rhabarber-Saison ist von April bis Juni

Die Rhabarber-Zeit beginnt im April und endet im mit dem Johannistag am 24. Juni. In dieser Zeit können die Stangen meist bedenkenlos geerntet und verarbeitet werden. Ab Ende Juni bildet die Pflanze vermehrt Oxalsäure, die in großen Mengen zu Nierenschäden führen kann.

Grundrezept Rhabarberkompott für vier Portionen:

750g Rhabarber

2 El + 50-75g Zucker

1-2 EL Zitronensaft

30g Speisestärke

Zuerst den Rhabarber gründlich waschen und dünn schälen. Harte Fasern mit einem Messer entfernen und die Stangen in grobe Stücke schneiden. Anschließend den Rhabarber mit zwei Esslöffeln Zucker bestreuen und ziehen lassen. Nach 15 Minuten sollte sich etwas Saft gebildet haben. Zusätzlich 100ml Wasser und den Zitronensaft hinzugeben und kurz aufkochen. Bei schwacher Hitze für etwa fünf Minuten weiter dünsten.

Die Speisestärke mit etwa sechs Esslöffeln Wasser vermischen und in den Rhabarberkompott einrühren. Erneut aufkochen lassen und etwa eine Minute köcheln lassen. Den Zucker zum Kompott geben und abschmecken. Sollte der Kompott noch nicht süß genug sein, weiteren Zucker löffelweise hinzugeben. Anschließend den Kompott vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Mit Vanillesoße, Vanilleeis oder anderen Toppings servieren. Dieses und weitere Rezepte rund um Rhabarber finden sie bei lecker.de.

Spargel ist von April bis Juni erhätlich

Der deutsche Spargel wird in drei Sorten unterteilt: weißer, grüner und violetter Spargel. Die begehrten Stangen sind in den Monaten April, Mai und Juni bei vielen lokalen Verkaufsstellen oder direkt auf den Spargelhöfen erhältlich.

Rezept für eine einfache Spargelcremesuppe für vier Portionen:

1 Kilo weißer Spargel

50g Butter

50g Mehl

200g Schlagsahne

2-3 EL Zitronensaft

Salz, Zucker und weißer Pfeffer

Zuerst den Spargel gründlich waschen, schälen und die holzigen Enden entfernen. 1,25 Liter Wasser mit etwas Salz und Zucker zum Kochen bringen und die Spargelschalen hinzugeben. Zugedeckt für etwa 20 Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit die Stangen in kleine Stücke schneiden. Die Spargelschalen aus dem Wasser entfernen und gut abtropfen lassen. Die Spargelstücke in den Topf geben und für etwa 15 Minuten garen. Den Spargel abgießen und dabei einen Liter des Kochwassers auffangen.

In einem separaten Topf die Butter zerlassen und mit dem Mehl bestreuen. Unter ständigem Rühren anschwitzen und nach und nach das Spargelwasser hinzugießen. Anschließend die Schlagsahne hinzugeben und für etwa 5 Minuten aufkochen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken und die Spargelstücke hinzufügen. Alles erhitzen und anschließend servieren. Dieses und weitere Rezepte finden Sie bei lecker.de.

Bärlauch im Wald selber ernten

Die Bärlauch-Saison beginnt im März und geht bis in den Mai. Zu dieser Zeit kann frischer Bärlauch auch selbst im Wald geerntet werden. Aber Achtung: Vielerorts gelten Beschränkungen, wo und wie viel geerntet werden darf.

Wichtig ist, die Pflanze nicht mit den Blättern von Maiglöckchen zu verwechseln, denn diese sind giftig. Der knoblauchähnliche Geruch ist ein guter Indikator dafür, ob es sich um Bärlauch handelt.

Bärlauch ganz einfach in Pesto verwandeln:

150g Bärlauch

65g Cashewkerne

2 EL Sonnenblumenkerne

2 EL Sesam

1-2 TL Meersalz

1 EL Zitronensaft

150ml Olivenöl

Die Bärlauch-Blätter zusammen mit dem Olivenöl und dem Zitronensaft fein pürieren. Die Cashewkerne, den Sesam und die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten und abkühlen lassen. Anschließend zu dem Bärlauch in den Mixer geben, mit dem Salz würzen und noch einmal kurz pürieren. Die Masse sollte teils noch stückig sein. Kann zu Pastagerichten oder als Brotaufstrich serviert werden. Dieses und weitere Bärlauch-Rezepte finden Sie auf der Seite von Kostbare Natur.